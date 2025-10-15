Tusentals personer tvingas varje år betala tillbaka studiemedel sedan de avbrutit sina studier utan att meddela CSN. Nu väntar en period där många sådana avbrott sker och myndigheten går därför ut med en uppmaning.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) hanterar frågor om studiestöd i Sverige. Rent praktiskt prövar myndigheten om en individ har rätt till studiemedel – något som de också ansvarar för att betala ut och kräva tillbaka i de fall då det rör sig om lån.

För att ha rätt till studiemedel, som dels består av ett bidrag som man får, dels ett lån man måste betala tillbaka, måste man som person uppfylla ett antal krav och villkor. Detsamma gäller den utbildning man går. Men en grundförutsättning för att få studiemedel utbetalt av CSN är att man faktiskt studerar överhuvudtaget.

Att påbörja en utbildning och sedan hoppa av, utan att meddela myndigheten om avbrottet, är inte heller en god idé. Det kan snarare bli en riktigt dyr historia, låter CSN meddela i ett nytt pressmeddelande.

Foto: Jessica Gow/TT

Återkraven kan kosta en tusenlappar

Myndigheten uppger att det varje år är omkring 8 500 personer som tvingas betala tillbaka studiemedel efter att de avbrutit sin utbildning utan att dela den information med CSN. En period då särskilt många hoppar av studier är i oktober, då höstterminen ännu inte är så långt gången. Många av dem tycks, enligt CSN, tro att skolan då kommer att rapportera in avhoppet, men så är inte fallet.

– Du måste själv göra det, till exempel på Mina sidor på csn.se. Du har bara rätt till studiemedel för den tid du faktiskt studerar. Om du hoppar av måste du betala tillbaka pengar du fått efter avhoppet, säger Charlotta Hansen, controller på CSN, i pressmeddelandet.

Summan som ska betalas tillbaka växer ju längre du väntar med att meddela CSN om avhoppet. I snitt ligger återkraven, under de första två månaderna, på 7 500 kronor och därefter på drygt 10 000 kronor. Återkraven ska betalas tillbaka inom 30 dagar.

– Återbetalningstiden är kort så det kan vara ett hårt slag, särskilt om man är mellan studier och arbete. Som student har man också en skyldighet att meddela oss, annars kan man bli polisanmäld för bidragsbrott, säger Hansen.

Studieavbrott och återkrav 2024 8 487 individer fick ett återkrav på grund av att de inte anmält studieavbrott till CSN.

Snittbeloppet som återkrävdes var 9 493 kronor.

Totalt återkrävde CSN 80,5. Källa: CSN

Foto: Henrik Montgomery/TT

Meddela CSN om du avbryter utbildningen

Den som avbryter sina studier ska, med andra ord, meddela detta till CSN så fort som möjligt. Då kommer deras utbetalningar stoppas och återkrav uteblir.

– Ju snabbare vi får veta desto snabbare kan vi stoppa utbetalningarna. CSN kontrollerar genom uppgifter från skolorna att du studerat i den omfattning du angett men rapporteringen kan dröja. Risken är då att återkravet har blivit väldigt stort, vilket är onödigt när det går att undvika, säger Charlotta Hansen i pressmeddelandet.