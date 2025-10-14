Snart blir det dyrare att parkera – efter nya momsregler

Från och med april 2026 kan hyran för din parkeringsplats bli upp till 25 procent dyrare. Skatteverket gör nu en ny tolkning av momsen på uthyrning av parkeringsplatser. Vad gäller och hur påverkas du?

Från och med våren 2026 träder en ny momstolkning i kraft som rör uthyrning av parkeringsplatser, en förändring som kan påverka både fastighetsägare och boende runt om i landet. Vad gäller egentligen?

Skatteverket ändrar uppfattning

Skatteverket har nyligen offentliggjort en ny tolkning av hur uthyrning av parkeringsplatser ska bedömas ur ett momsperspektiv. Tidigare har parkeringsplatser som hyrs ut i samband med bostäder eller lokaler ofta ansetts ingå i den momsfria uthyrningen. Med Skatteverkets nya tolkning blir sådan uthyrning istället momspliktig med 25 procent, om vissa villkor inte är uppfyllda.

– Det här är en stor förändring när det gäller moms på fastigheter, säger Ann Ireholm, skattejurist på Sveriges Allmännytta.

– Fastighetsägare behöver nu bland annat se över sina avtal och system i god tid, samt kommunicera med hyresgästerna, säger Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Vad innebär den nya tillämpningen?

För att en parkeringsplats fortsatt ska kunna hyras ut utan moms måste tre kriterier vara uppfyllda:

Parkeringen ligger i direkt anslutning till bostaden eller lokalen.

Hyresgästen kan inte välja bort parkeringsplatsen för att få lägre hyra.

Hyresgästen hyr inte ut platsen vidare i ekonomisk verksamhet.

Om något av dessa villkor inte är uppfyllt, blir uthyrningen momspliktig från och med 1 april 2026.

Kort tid att ställa om

Med bara ett halvår kvar till ikraftträdandet är tiden knapp. För att kunna lägga till moms i hyran måste det finnas rätt avtalsmässiga förutsättningar. Saknas en klausul om justering vid förändrade regler, krävs tilläggsavtal eller i vissa fall, att avtalet omförhandlas.

– Den nya tillämpningen börjar gälla från den 1 april 2026. Det är en relativt kort tidsram som beroende på hur de befintliga avtalen är formulerade kan ställa till problem, säger Lars Matton.

Även tekniska system för fakturering och redovisning måste kunna hantera moms på rätt sätt, vilket i vissa fall kan kräva investeringar och uppgraderingar.

Foto: Johan Nilsson/TT

Så påverkas du av momsen

Fastighetsägare: Måste lägga tiden och resurserna på att analysera sina avtal, justera faktureringssystem och kommunicera förändringar till sina hyresgäster. Risken finns även för tvister om inte alla hyresgäster godkänner tilläggsavtal.

Företag och lokalhyresgäster: För kommersiella lokaler kan förändringen innebära ökad tydlighet men också behov av att hantera moms i ytterligare ett led. De som i sin tur hyr ut platser måste säkerställa att deras hantering är korrekt.

Bostadsrättsföreningar och allmännyttan: Även dessa aktörer omfattas, vilket kan innebära administrativa kostnader och behov av medlemsinformation. För mindre föreningar kan det bli märkbart.

Hyresgäster: För boende kan det innebära att hyran för parkeringsplatsen ökar med upp till 25 procent. I praktiken kan det alltså bli dyrare att parkera, särskilt för de som tidigare haft parkering inkluderad utan synlig uppdelning på hyresavin.

