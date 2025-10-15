Banken varnar för kontaktförfrågan: "Avvisa"

SBAB:s varumärke utnyttjas just nu av bedragare. I ett inlägg på sociala medier varnar nu banken för den fräcka bluffen.

Under de senaste åren har det gång på gång slagits larm om bedrägerier av olika slag. Det har dels rört sig om så kallade annonsbedrägerier, där gärningspersonen lurar en intresserad köpare via just en annons om en vara eller tjänst, dels om det som kommit att kallas "vishing". I det senare fallet utger sig bedragaren för att ringa, sms:a eller mejla från ett företag, en myndighet eller en bank. Detta för att lura till sig exempelvis inloggningsuppgifter eller att få offret att använda sitt BankID.

I våras kunde polisen konstatera att det, under fjolåret, skett ett trendbrott när det gäller just de här bedrägerityperna.

– Här ser vi en kraftig minskning av brottsvinsterna. Den främsta orsaken är troligen det åtgärdspaket som bankerna arbetat med. Men det betyder inte att vi är i mål. Det är fortfarande väldigt mycket pengar som går till de kriminella nätverken. Vi behöver fortsatt vara på tårna och följa med när brottsligheten förändras och hittar nya metoder, sa Viktor Lundberg, operativ koordinator på polisens nationella bedrägericentrum, i ett pressmeddelande då.

Hittills under 2025 har varningarna för just vishing avlöst varandra. En hel rad instanser har gått ut och flaggat för att deras varumärken utnyttjats av bedragare. Bara under oktober har Nyheter24 rapporterat om hur Polisen, Kronofogden och Folkhälsomyndigheten blivit föremål för bedragare och nu har en bank gått ut och varnat för att bedragare utger sig för att vara dem.

Foto: Hasse Holmberg/TT

SBAB varnar för bluffkonton

På Facebook har SBAB, som i ett pressmeddelande i december 2024 uppgav att de hade 295 000 bolånekunder och tillhandahöll sparkonton till 669 000 privatpersoner, gått ut och varnat för så kallade "bluffkonton" som skapats i deras namn.

"Det har kommit till vår kännedom att det florerar bluffkonton i SBAB:s namn. SBAB har endast ett Facebook-konto och det är detta. Vi söker heller aldrig upp personer på sociala medier, (Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp mm). Om du får en kontaktförfrågan från ett konto som påstår sig vara SBAB, ber vi dig att avvisa den", skriver de i ett inlägg.

Så skyddar du dig mot bedrägerier Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.

Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.

Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.

Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon. Källa: Polisen

SBAB: "Fler och fler blir vaksamma"

När Nyheter24 kontaktar SBAB uppger Bessie Wedholm, projektledare kommunikation och kommunikationsstrateg på banken, att de än så länge inte har kännedom om någon som faktiskt lurats av bluffkontot.

Foto: Janerik Henriksson/TT