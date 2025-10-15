Föräldralediga samtidigt? Då kan ni förlora pengar

Är du förälder, eller ska bli? Då är en fördel att ha koll på vad som gäller med föräldrapenningen och dubbla föräldradagar.

Har du barn? Då har du garanterat tagit del av föräldrapenningen, eller kommer att göra det framöver. När du är ledig från jobbet för att ta hand om ditt barn har du rätt att få just föräldrapenning, och det betalas ut även om du saknar jobb, studerar, gör studieuppehåll eller är pensionär. Ansvarig myndighet för att administrera utbetalningarna är Försäkringskassan.

Men hur fungerar det då rent praktiskt? Du som ska nyttja föräldrapenningen har rätt att göra det till och med den dagen barnet fyller 12 år, eller när barnet slutar i årskurs 5. Från och med barnets fyraårsdag kan du och din partner spara endast 96 dagar sammanlagt.

Så fördelas era föräldradagar

Totalt har ni som föräldrar 480 dagar att få utbetalt för ett barn. 390 av dem baseras på ersättningen från inkomsten, det vill säga sjukpenningnivå. Resterande 90 dagar har en ersättning på 180 kronor per dag, det vill säga på lägstanivån.

Det är fritt att fördela föräldradagarna mellan er, men 90 dagar är reserverade och kan därför inte föras över från den ena föräldern till den andra.

30 eller 60 dubbeldagar – det gäller för er

Ni kan använda er av något som kallas dubbeldagar. Om ditt barn är fött före den 1 april 2023 har du endast rätt att ta ut 30 dubbeldagar, fram till ditt barns ettårsdag.

”Det här beror på att barnet har hunnit bli 15 månader innan den 1 juli 2024 när de nya reglerna om 60 dagar började gälla”, skriver Försäkringskassan på den egna hemsidan.

Tar ni ut en dubbeldag så dras två föräldradagar – en från varje förälder. Fördelarna är att ni får möjlighet att vara hemma tillsammans och se ert barn utvecklas. Men det finns också nackdelar. Dagarna ryker snabbare, då en dubbeldag är värd två ”vanliga” föräldradagar.

Dubbeldagar kan påverka plånboken

Tar ni exempelvis ut 15 dagar tillsammans på sommaren så kommer det kosta 30 dagar totalt – vilket drar ner totala föräldradagarna och längden du kan vara föräldraledig.

Utöver att föräldradagarna tar slut snabbare så kan det också drabba din plånbok. I och med att den som hade jobbat utifall endast en förälder tog föräldraledighet, så byts nu hushållets inkomst från föräldrapenning och lön till föräldrapenning för båda.

Så mycket kan inkomsten skilja om ni tar ut dubbeldagar

Låt för enkelhetens skull säga att du har en lön på 30 000 kronor per månad, och du och din partner tar dubbeldagar under en arbetsvecka. Då får du, med cirka 80 procent ersättning av inkomsten, 5 538 kronor per vecka i föräldrapenning. Skillnaden utan en föräldralön, om du skulle haft en sådan, är cirka 1 385 kronor för samma vecka.