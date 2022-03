Åtalad för sexbrott mot 17 barn – dom i dag

Mannen, som är i 40-årsåldern, står åtalad för våldtäkt mot barn samt grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och grovt barnpornografibrott. Det finns totalt 34 åtalspunkter och 17 brottsoffer i åtalet.

— Vi hade fått indikationer om att hans ip-adress laddade ner barnpornografiskt material. Det var ingången, sade Birgitta Dellenhed, chef för it-brottscentrum vid polisregion Väst, i samband med åtalet.

I hans mobil hittades ett mappsystem med namn på unga flickor – och fler brott uppdagades. Enligt polisen har mannen systematiskt sökt kontakt med flickor via nätet och fått dem att skicka nakenbilder på sig själva. Han har därefter hotat att sprida dessa om flickorna inte skickade fler bilder och filmer, ofta där de tvingades utföra handlingar som likställs med våldtäkt.

I enstaka fall har mannen träffat flickorna fysiskt. Flickorna var i tioårsåldern när övergreppen skedde, den yngsta bara åtta år. Under utredningens gång kopplades mannen även via DNA till en våldtäkt i Östergötland 2005, då en nioårig flicka våldtogs under dödshot i ett skogsområde.

Åtalet omfattar också grovt barnpornografibrott då mannen haft över 1 350 fotografier och filmer, varav cirka 480 bedöms som grovt material.

Mannen har i polisförhör nekat till att ha gjort något brottsligt. Domen kommer klockan 14 i dag.