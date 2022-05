"Vi säljer inte Ukraina till Ryssland"

Fakta: Bilder från rymden Maxar är ett amerikanskt bolag med rötter till det sena 1950-talet då batteriföretaget Philco, som grundades 1892, startade avdelningen Western Development Laboratories. Under det tidiga 1960-talet köptes Philco upp av motorkoncernen Ford. Företaget samarbetade nära Nasa under flera år. 2017 köptes företaget DigitalGlobe, ett amerikanskt kommersiellt satellitföretag upp och 2020 införlivades även Vricon -- ett mjukvarubolag som samägdes av svenska Saab och DigitalGlobe. Maxars satelliter tar dels traditionella tvådimensionella bilder av jorden, men via kontoret i Linköping omvandlas bilderna till en virtuell 3D-modell av jorden. En "bild" är egentligen en "scanning" av en yta som är cirka tre kilometer bred och tio mil lång i nord-sydlig riktning. Avståndet mellan jorden och satelliten är 60--70 mil, på 90 minuter tar satelliten ett varv runt jorden. För Maxars 3D-modell av hela planeten är det i första hand relevant att täcka 90 miljoner kvadratkilometer, hav är inte speciellt intressant – Sverige är jämförelsevis cirka 450 000 kvadratkilometer stort. Källa: Maxar

Lokalerna i Linköping är nybyggda. Takhöjden är rejält tilltagen. Maxar blickar framåt. Och uppåt. Satellitbildsföretaget har sitt huvudkontor i USA, men det är i Linköping som de egna satelliternas bilder omvandlas från platt iakttagelse till tredimensionell avbildning. En handfull bilder, gärna fler, över ett och samma område av jorden förvandlas via egenutvecklade program till en virtuell 3D-vy. Huskroppar får höjd, skyskrapor och bergmassiv tornar upp sig. Det långsiktiga målet är lika enkelt som omfattande, hela jorden ska scannas och byggas.

— Maxar har fyra egna satelliter som går i omloppsbana, de bilderna jobbar vi med och bygger 3D-modeller. Det är ingen realtidsuppdaterad modell, men vårt mål är att ha hela jorden byggd inom två år. Längre framåt är målbilden såklart att ha en kontinuerligt uppdaterad värld. Världen är ju ganska stor så det kräver rätt mycket processande, säger Per Lundblad.

Per Lundblad är operativa chef på satellitbildsföretaget Maxar i Linköping.

Tekniken är precis, Maxar säger att deras modell är geografiskt säker sånär som på tre meter. Den exakta uträkningen är dock något mer avancerad och beror på förhållanden som avstånd till satelliterna, väder och geografisk plats.

— Vi brukar säga att vi kan se om du sitter och äter en pizza, men vi kan inte se vilken pizza det är.

De som är lagda åt det paranoida hållet behöver dock inte maskera ansiktet nästa gång de käkar en capricciosa på en uteservering. Enligt Per Lundblad har Maxars bilder en "upplösning" på 50 centimeter. Och en ensam bild gör ingen 3D-modellering, för att åstadkomma det behövs olika vinklar. Blott det som är tillräckligt statiskt i ett område kvarstår när materialet processats.

— Vi använder många bilder över ett tidsintervall, så personlig integritet har jag svårt att se att vi är inne och tassar på. Vi levererar 3D-modeller till myndigheter som har ansvar att ha övervakning så det är svårt att friskriva oss därifrån, men Maxar har i sig inga övervakningstjänster. Det är i sådana fall de kunder som beställer våra bilder som gör det.

Försvarskopplingar

Den paranoides farhåga om ett dystopiskt allseende övervakande öga får möjligtvis nytt bränsle av att såväl den amerikanska grenen av Maxar som den svenska har kopplingar till försvarsindustrin i respektive land. I Linköping finns sedan länge ett etablerat samarbete med Saab, fram till för några år sedan var försvarskoncernen delägare i bolaget som 2020 köptes upp och sorterades in under Maxar. Per Lundblad gör ingen hemlighet av att några av bolagets största kunder är myndigheter och försvarsmakter.

— Koncernen är ett amerikanskt bolag så vi följer amerikansk lagstiftning och vi här i Sverige följer utöver det svensk lagstiftning. Så ja, det finns kunder vi inte får jobba med. Det finns länder vi inte får jobba med. Vi är noggranna med att när vi säljer så ska kunden ha rätt till det området, säger Lundblad och betonar att Maxar inte har någon affärsrelation till Ryssland just nu:

— Vi jobbar inte med några ryska kunder. Vi säljer inte Ukraina till Ryssland.

I en digital värld är det dock inte alltid lätt att hålla saker hemliga, bilder som är tillgängliga online kan lätt hamna i fel händer. Per Lundblad säger att det är "jättesvårt att bedöma" hur Maxars bilder används "två eller tre led bort", men materialet skyddat av licenser så spridningen begränsas. Han är dock tydlig med att företagets ambition är en ocensurerad bild av världen.

— Vi levererar bilder som beskriver en verklighet, det har jag svårt att se att det ska vara fel. Men självklart kommer det alltid finnas uppfattning att det är fel data som presenteras. Men det är oredigerade bilder som kommer från satelliter som passerar samma område en gång per dygn. Det är objektiva bilder.

Olika delar av världen är olika prioriterade när det gäller att få till en 3D-visualisering. Hav, exempelvis är relativt konstanta. Städer däremot behöver frekvent uppdatering.

"Otäcka bilder"

Rysslands invasion av Ukraina har gett Maxars satellitbilder stor spridning. Ryska truppansamlingar har kunnat följas, den långa kolonnen av fordon som rörde sig sakta, sakta mot Kiev blev en alarmerande följetong. Även ögonblicksbilder ovanifrån städer har förmedlat krigets fasor och möjliggjort en brutal jämförelse av livet före och efter.

— Framför allt är det väldigt otäcka bilder. Det är bilder som berättar en historia. Att vi kan hjälpa till och belysa det som sker tycker jag bara är bra. Maxars bilder har använts inte bara i det här sammanhanget utan även vid exempelvis naturkatastrofer för att visa före och efter. Sedan är det väldigt tråkigt att det vi kan göra blir tydligt i kristider, säger Lundblad.

Konkurrens och samarbete

Maxar är inte ensamma om att vilja förmedla en verklig bild från ovan. Förutom myndigheter och försvar är även de stora techbolagen några av Maxars kunder – och konkurrenter.

— Det är en hel del bolag som skjuter upp och hanterar satelliter, en del i enbart kommunikationssyfte, en del för att ta bilder. Maxar har de kommersiella satelliter som har bäst upplösning, men det finns andra av våra konkurrenter som har fler satelliter, säger Lundblad och fortsätter:

— Självklart är Maxar i dialog med alla stora techjättar som behöver data, som behöver geografisk information. Går du in i en digital karttjänst så får du upp en vattenstämpel som säger att det är Maxar på vissa delar där också. Men exakt hur det fungerar för de olika karttjänsterna kommersiellt vet jag inte, vi både konkurrerar och samarbetar.