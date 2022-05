Höjda nivåer av narkotika i avloppsvatten

Testerna som har gjorts av länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen visar en kraftig ökning av amfetamin i Gövikens reningsverk och analyserna från i höstas visar på spår av cannabis, amfetamin, kokain, MDMA och Tramadol i samtliga kommuners vatten.

Mätningarna görs under 24 timmar två gånger per år under tre års tid men ger ingen helhetsbild över en längre tid.

Under den senaste mätningen var det också höga halter av cannabis i Järpen samt Gällö.

Centrala Östersund hade främst höga halter av cannabis, amfetamin, kokain och tramadol.

Knappt 70 procent av länets befolkning är anslutna till något av de undersökta verken men täckningsgrader varierar mellan kommunerna.