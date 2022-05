MP varnar för svenska eftergifter för Turkiet

I förra veckan sade den turkiske ambassadören i en TT-intervju att han vill se riksdagsledamoten och den politiska vilden Amineh Kakabaveh utlämnad till Turkiet. Han hänvisade bland annat till att hon gjort en överenskommelse med socialdemokraterna om att öka stödet till kurderna i norra Syrien.

— Det är helt fruktansvärt och visar exakt det vi sa hela tiden i processen fram till regeringsbeslutet, säger Per Bolund.

Farlig riktning

— När man går in i Nato går man också in i ett djupt militärt samarbete med länder som är på väg i en otroligt farlig riktning när det gäller synen på pressfrihet, mänskliga rättigheter och på att värna demokratin. Turkiet kunde inte illustrera detta tydligare än vad man gör nu, säger Per Bolund.

Han är orolig för att Sverige kommer att tvingas till eftergifter gentemot Turkiet efter statsminister Magdalena Anderssons uttalande om att hon gärna ser ett samarbete med Turkiet mot terrorism, trots att Sverige och Turkiet ser olika på vilka kurdiska grupper som klassas som terrorister.

Sluttande plan

— Jag är väldigt orolig över att man kommer ut på ett sluttande plan, där man tycker att några små steg inte är så farligt, men det som händer då är att man bekräftar Turkiets världsbild, säger Bolund.

— Världen behöver mer än någonsin länder som står upp för de värdena. Där måste jag erkänna att jag är orolig för att man inte kommer att göra det tillräckligt hårt.

— Miljöpartiet kommer att vara en blåslampa i andra riktningen och se till att man inte nu börjar att ge efter på det som vi tycker är oeftergivliga värden, säger Per Bolund.