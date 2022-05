Svenskarna köper bananer från utsatta odlare

Utsattheten för människor som odlar bananer ökar. Men svenskarna väljer i allt lägre grad att handla bananer som odlats under rättvisa förhållanden, visar en ny rapport från Fairtrade Sverige.Situationen har varit riktigt illa under lång tid, men den förvärras just nu, säger generalsekreteraren Hewan Temesghen.

Fakta: Fairtrade Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. För bananer innebär det bland annat en bättre betalning till bananproducenterna. Det ställs också krav på föräldraledighet, rätt till övertidsersättning och facklig organisering. Det finns även förbud mot till exempel avskogning och farliga kemikalier. I början av 2022 höjde Fairtrade minimipriset på bananer. I juli 2021 införde de även en baslön för anställda på bananodlingar. Källa: Fairtrade I Sverige äts det i genomsnitt 120 bananer per person varje år. — Bananer är en klassisk lockvara som säljs till ett lågt pris för att locka in oss konsumenter i butikerna. Dagligvaruhandeln pressar priserna mot leverantörer och producenter vilket gör att situationen förvärras för de människor som redan befinner sig i ett utsatt läge, säger Hewan Temesghen. Förra året sjönk importpriserna på bananer till den lägsta nivån på tio år, under tio euro för en låda. Samtidigt har kostnaden för till exempel drivmedel, gödning och förpackningsmaterial ökat. — Det blir en omöjlig ekonomisk ekvation där inkomsten inte alltid ens täcker produktionskostnaden. Det i sin tur förvärrar en rad olika problem när det gäller mänskliga rättigheter och miljön. Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. Eskalerande problem De dåliga arbetsvillkoren handlar bland annat om låga löner, långa arbetsdagar utan rast, diskriminering mot säsongs- och migrantanställda och hinder för fackligt engagemang. Dessutom drabbas de anställda ofta av hälsorisker på grund av stor användning av bekämpningsmedel. Problemen har varit kända i många år men har nu eskalerat, säger Hewan Temesghen. Samtidigt minskar försäljningen av Faritrade-märkta bananer i Sverige – trots att den ökar globalt sett. Förra året såldes totalt 165 000 ton bananer i Sverige. Av dem var ungefär 12 procent Fairtrade-märkta. Två år tidigare, 2019, var andelen Fairtrade-märkta bananer cirka 17 procent. — Man kan fråga sig varför vi i Sverige, som ligger i framkant i många hållbarhetsfrågor, har en negativ trend när det kommer till just schyssta bananer, säger Hewan Temesghen. Vill se satsningar Hon anser att livsmedelskedjorna behöver ta större ansvar och vill se fler satsningar på Fairtrade-märkta bananer, något som gjorts i till exempel Frankrike och Storbritannien. — När dagligvarukedjorna tar ett aktivt beslut så händer det saker. Det såg vi till exempel på Fairtrade-märkta rosor, där dagligvaruhandeln gjort ett åtagande. Där märkte vi direkt att det bidrog till en ökad försäljning. Vi skulle gärna se ett motsvarande åtagande när det gäller bananer. Hewan Temesghen lyfter också de offentliga upphandlingarna inom landets kommuner, regioner och statliga myndigheter som ett förbättringsområde. — Tänk om alla de bananer som köps in till förskolor och skolor odlades på ett sätt som värnar om både människor och miljö. Det skulle göra stor skillnad, säger hon.