Det var i maj 2022 som två män kom via färja till Sverige. I en kontroll av Tullverket upptäcktes då en stor mängd alkohol, som hade införskaffats i Tyskland. Med sig i bilen hade männen ungefär 645 liter öl, 229 liter vin och 68 liter sprit, enligt dokument som Nyheter24 har tagit del av.

Det uppdagades då att ena mannens fru hade förbeställt viss alkohol, bokat färjebiljett och ordnade med de praktiska frågorna.

Menade att alkoholen var till en inflyttnings- respektive dopfest

För tullen uppgav de två männen att alkoholen var avsedd för en fest som anordnades av hustrun. Det gifta paret har båda förklarat att den införda mängden alkoholen varit avsedd för en inflyttnings- respektive dopfest under sommaren som kvinnan planerade i samråd med sin son.

De har också berättat att det var kvinnan som hade koll på gästlistan och därmed bestämde mängden alkohol som skulle köpas in. Hon hade hittat en tillgänglig lokal och förberett inbjudningskort.

Det gick däremot inte att fastställa ett datum för festerna eftersom det var svårt att ordna med barnbarnets pass, påstår kvinnan. Gästerna känner även till att “hon blivit farmor”, har kvinnan berättat enligt domen som Nyheter24 tagit del av.

Sms-konversationer tydde på alkoholförsäljning

De uppgifter som lagts fram om inflyttnings- och dopfesten och eventuellt andra tillkommande fester är enligt tingsrätten inte trovärdiga.

Flera sms-konversationer har även hittats som tyder på att det förekommit alkoholförsäljning. I bilen har man dessutom hittat anteckningar som av allt att döma utgjort inköpslistor avseende alkohol.

Åkte fast i tullen – döms för smuggling

Av utredningen framgår att kvinnan mottagit över 150 000 kronor via Swish under en period på fyra månader närmast föregående den aktuella resan till Tyskland. Hon har även under samma period mottagit insättningar på ungefär 40 000 kronor.

Därmed gör tingsrätten bedömningen att mängden alkohol överskrider referensnivåerna för privat bruk. Paret döms nu till 120 timmars samhällstjänst vardera, och den andre mannen döms för smugglingsbrott med påföljden villkorlig dom.