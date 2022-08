Över 90 procent av tågen i tid i juli

Fakta: Tågens punktlighet 2022 Trafikverket sammanställer månadsvis statistik för tågens punktlighet. Här är statistiken för år 2022, hittills. Januari: 92,4 procents punktlighet Februari: 89,6 procent Mars: 87,9 procent April: 89,8 procent Maj: 89,9 procent Juni: 89,3 procent Juli: 91,1 procent Källa: Trafikverket

Enligt verkets statistik nådde 68 954 av totalt 75 721 avgångar sin slutstation i tid, vilket innebär att tågens punktlighet uppgick till 91,1 procent.

Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med juni och första gången sedan januari – då 92,4 procent av tågen gick i tid – som punktligheten nådde upp över 90 procent.

Inställda avgångar räknas inte in i statistiken.

"Det är glädjande att punktligheten vänder upp över 90 procent igen, samtidigt som vi under sommaren dessutom genomfört många banarbeten i spår över hela landet. Det handlar om att rusta upp och bygga ut för att skapa en mer punktlig järnväg – hela tiden med sikte på vårt gemensamma branschmål på 95 procent", säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde trafik, till Trafikverkets hemsida.

Förseningarna under månaden orsakades bland annat av ovanligt höga temperaturer och blixtnedslag i anläggningarna. Knappt 2 000 avgångar ställdes in under månaden.

Järnvägsbranschens definition av punktlighet är ett tåg som kommer fram till slutstation i rätt tid plus fem minuter. Sex minuter sent, eller mer, räknas som försening.