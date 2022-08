Rapport: S-regering har ökat klyftorna

Fakta: Om rapporten från Katalys Katalys granskar statsbudgetens effekt på de ekonomiska klyftorna och använder sig av beräkningar från SCB. Enligt rapporten "Det gör skillnad vilka som styr" är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är den enda budgetkonstellation som minskat klyftorna under mandatperiod 2014–2022. De andra budgetkonstellationer ger mer till den rikaste tiondelen av befolkningen än den fattigaste. Katalys lät under 2014 SCB göra liknande beräkningar efter åtta år med Alliansen. Då var resultatet enligt Katalys att höginkomsttagarna fått de största inkomstökningarna. Källa: Katalys

Katalys har granskat de senaste två senaste mandatperiodernas statsbudgetar utifrån fördelningspolitiska effekter, och utgått från statistik av SCB. Enligt rapporten "Det gör skillnad vilka som styr" har klyftorna mellan de fattigaste och rika ökat under alla budgetsamarbeten S haft under mandatperioderna – förutom när man samarbetade med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

— När S-politiken får genomföras vänsterut – som under 2014–2018 – kan det bli bra fördelningspolitik, säger den socialdemokratiske debattören Daniel Suhonen, chef för Katalys.

Senaste mandatperioden liknar Suhonen däremot vid en skakig resa, där regeringens statsbudget "skjutits ner" av olika majoriteter till höger.

TT: Utifrån det parlamentariska läget – hade S kunnat göra på annat sätt?

— Jag var väldigt tydlig inför januariavtalets undertecknande – det fanns problem med den förhandlingen. Och man kan alltid förhandla ett varv till.

Minst åt fattiga

Mer till de rika, mindre till de allra fattigaste – hävdar rapporten som nu presenteras mitt i valrörelsen. Hur ser då fördelningspolitiken enligt den ut mer specifikt? Enligt Katalys har reformer under den senaste mandatperioden inneburit inkomstökningar till nästan alla – förutom den tiondel av befolkningen med allra lägst inkomster – jämfört med föregående mandatperiod.

Den rikaste tiondelen av befolkningen fick knappt 5 000 kronor i minskning av disponibel inkomst under mandatperioden 2014–2018. Mandatperioden som följde ökade gruppens inkomster däremot med nästan 21 000 kronor. Den allra fattigaste tiondelen av befolkningen fick samtidigt se en sammantagen ökning med 2 500 kronor under föregående mandatperiod. Under den här perioden var ökningen dock bara 1 400 kronor. Minst av alla grupper och mycket beroende på högerbudgeten 2019, enligt Katalys.

— Vi har stora ekonomiska klyftor för de rika som drar ifrån, säger Suhonen och understryker att Socialdemokraterna har ett ideologiskt löfte att utmana klyftor.

— Då blir det ju förödande för en sådan rörelse att sitta i regeringsställning i nästan ett decennium, där klyftorna tillåts växa.

"V åga luta sig vänsterut"

Receptet?

— Man kan sänka skatterna för vissa grupper och höja när det kommer till lyxkonsumtion och stora förmögenheter. Men det allra bästa är att satsa på generell välfärdspolitik, bra skola vård och omsorg för alla.

Valdagen närmar sig, och högst på önskelistan står nog en stabil regering för de flesta. Det mesta tyder på att samarbete krävs för att få ihop en regeringsbildning åt något håll.

För det röda blocket finns inga alternativ, enligt Suhonen som säger att det kommer bli ett givande och tagande.

— Men om S vill genomföra det man säger att man vill – då måste samarbetet våga luta sig vänsterut, anser Suhonen och fortsätter:

— Sedan måste man också samarbeta respektfullt och ödmjukt även med C.