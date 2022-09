Mer antibiotika skrivs ut – Skåne värst

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport för andra kvartalet i år ligger genomsnittet i landet på 242 utskrivna recept per 1 000 invånare, strax under Stramas mål på 250 recept per 1 000 invånare.

Men sex regioner – Blekinge, Gotland, Kalmar, Kronoberg, Värmland och Skåne – ligger över målet. I Skåne skrevs det under perioden 1 juli 2021–30 juni 2022 ut 270 recept per 1 000 personer. De absolut senaste siffrorna pekar dessutom på att användningen ökat ytterligare något i augusti, skriver DN.

Att Strama vill få ned antibiotikaanvändningen beror på att risken för antibiotikaresistenta bakterier ökar med användningen. Immunförsvaret blir dessutom sämre hos dem som tar antibiotika när det egentligen inte behövs.