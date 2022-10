Ingen ökning av självmord bland tonåringar

Hit kan du vända dig om du mår dåligt Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. Här finns också hjälp: Mind: chat.mind.se, mejlsvar@mind.se, telefon: 90 101. Bris: Ring, mejla eller chatta. Telefon: 116 111. Jourhavande präst: Telefon: 112. Jourhavande medmänniska: Telefon: 08-702 16 80 Barn och ungdomspsykiatrin: Hitta närmaste mottagning på bup.se. Källa: mind.se

Folkhälsomyndigheten har tidigare rapporterat att antalet självmord har ökat bland personer mellan 15 och 29 år. Nu visar en ny analys att ökningen inte gäller de yngsta i åldersgruppen. De som står för ökningen är personer i den äldsta åldersgruppen, 20 till 29 år.

"Det finns en bild av att suicid ökar bland både barn och unga, men det stämmer inte. När vi analyserar mindre åldersgrupper ser vi ingen ökning av suicid bland 15–19-åringar, däremot har suicid ökat bland 20–29-åringar", säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Under perioden inträffade 3 139 självmord bland personer mellan 15 och 29 år. 70 procent av dem var pojkar och män. I gruppen 20 till 29 år ökade självmorden i genomsnitt med 1,8 procent per år under mellan år 2006 och 2020. Vad ökningen beror vet man inte ännu.

"Det finns inga enkla förklaringar, utan oftast är det flera faktorer som ligger bakom ett självmord", säger Hillevi Busch i pressmeddelandet.