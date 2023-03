Detonation vid bostadshus – nationella bombskyddet inkallat

En detonation har inträffat vid en port intill ett flerbostadshus på Lugna gatan i Malmö, rapporterar polisen.

Larmet inkom till polisen strax innan 20.30 på torsdagskvällen.

Polisen har anlänt tillplatsen och upprättat en avspärrning. Även det nationella bombskyddet är kallade till platsen.

Polisen inväntar bombskyddet

När Nyheter24 når polisen har man fryst läget på platsen.

– Just nu har vi fryst läget. Patrullerna på plats har spärrat av men nu inväntar man bombskyddet innan något görs, säger Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen i region syd.

Skadorna ska vara begränsade till endast en port och det har inte inkommit några uppgifter om att någon behöver vård.

– Vi har inte fått in några uppgifter om att någon kommit till skada, men många har ringt in och hört en hög smäll och sett rök. Det är just nu inte något beslut fattat om att utrymma lokalen.