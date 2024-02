Den vanliga trafikmissen – kan ge böter på 40 000 kronor

När det är vinterväglag gäller stränga regler för snö och is på bilen och många vet inte hur mycket de faktiskt behöver skrapa sina rutor. Som en man i Eskilstuna som nu döms för vårdslöshet i Trafiken. Mannen hade inte skrapa framrutan som ska ha varit täckt av is och frost och begränsade därför sikten för föraren, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Tingsrätten bestämde påföljden till 40 dagsböter, där varje dagsbot är 1000 kronor. Totalt blir det en böter 40 000 kronor.

Isiga rutor: Det finns ingen lag för hur snö- och isfria rutorna behöver vara. Men den generella praxisen är att framrutan, de främre sidorutorna och backspeglarna ska vara snö- och isfria. Annars riskar du få dagsböter och eventuellt indraget körkort.



Snö på biltaket: Du behöver ta bort all snö från taket när du kör i trafiken. Annars räknas det som oförankrad last som kan glida av under bilfärden och till och med orsaka olyckor. Snö på biltaket kan ge 1500 kronor böter.

Lyktor och registreringsskylt: Även fram- och baklyktor och registreringsskyltar behöver sopas rena från snö. Annars kan det ge böter på 1500 kronor.

