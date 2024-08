Enligt Naturskyddsföreningen äter svenskar stora mängder ost. En svensk äter i genomsnitt 18 till 19 kilo ost varje år. Svenskars stora ostkonsumtion gör Sverige till ett av de länder där det äts mest hårdost i hela världen.

Svenskarnas konsumtion av ost har ökat med över 30 procent de senaste 30 åren, skriver Naturskyddsföreningen.

Det finns många olika typer av ost däribland, färskost, hårdost, smältost, mjukost, mögelost och kittost.

Efterlängtade osten kommer till Sverige

Nu kommer en ny efterlängtad ost till Sverige. Men osten får kunderna att rasa, då många anser att den smakar dåligt.

Osten kommer att finnas att köpa i utvalda matvarubutiker från vecka 37.

Osten det rör sig om är den veganska varianten av Mini Babybel, som är en semi-hårdost. Den veganska varianten är helt växtbaserad och gick att smaka på redan under Way Out West-festivalen i Göteborg.

Babybel säljs i fler än 50 länder världen över och är en omtyckt ost. Den lanserades så tidigt som år 1952 i Frankrike.

Kunderna rasar på veganska osten

Osten har diskuterats vilt i ett forum för vegetarianer och veganer på Facebook och många rasar över att den smakar dåligt, och menar att ost som är vegansk ofta smakar illa.

“Den är ju tyvärr inte särskilt god.”, skriven en i kommentarsfältet och flera stämmer in.

“Tyvärr återigen kokosoljebaserad..... väntar tålmodigt på vegansk ost med rimligt näringsinnehåll.”.

“Testade just detta i Tyskland. Tyvärr smakar plast och besvikelse.”.

“De är inte alls läckra. Smakar som en bit margarin”.

"Åt den i London för två år sedan och tyckte inte om den alls.".

Delade meningar kring osten

Men det finns även de som är glada att den växtbaserade varianten kommer till Sverige. De skriver att den är god och är exalterade över nyheten.

“ÄNTLIGEN en god växtbaserad ost. Smakade precis som jag minns babybell. Kommer att komma ut till ICA butiker v.37 om jag minns rätt!”.

“ÄNTLIGEN!!! Smakade i USA och tyckte de var sååå goda”

"Jättegod! Åt mängder i Spanien i våras och den blir bara godare".

