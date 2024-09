Zlatan Ibrahimović, 42, är Sveriges största fotbollsspelare.

Ibrahimović pensionerade sig dock från fotbollen den 4 juni 2023, men har inte upphört i media och intervjuer för det.

MISSA INTE: Zlatan har två söner – så ser de ut i dag

Hånade reporter i live-tv

I veckan fanns fotbollsspelaren på plats när stormatchen Milan och Liverpool ägde rum.

Där intervjuades han av Viaplays reporter Jennifer Kücükaslan om varför han valde att gå i pension. Enligt Zlatan handlade det om "ett erbjudande som han inte kunde tacka nej till".

Då frågar Kücükaslan om pensioneringen handlade om pengar, något som gjorde stämningen en anings syrlig.

– Så jag behöver pengar?, svarade han då.

LÄS MER: Zlatan Ibrahimovic hånade Jennifer Kücükaslan i live-tv

Foto: Luca Bruno/AP/TT.

Medverkade i matprogram – slängde sig på golvet

Nu har fotbollsspelaren medverkat i "Hot ones", en serie på Youtube där olika kändisar bjuds in för att prova starka såser. Under programmets gång tilltar såserna allt mer i styrka, och gästen kan avbryta när hen vill.

Bland annat David Beckham, Gordon Ramsay och Noel Gallagher har varit gäster.

LÄS MER: Zlatans galna företagsimperium – gör vinst på en halv miljard

Zlatan Ibrahimović i "Hot ones". Foto: Skärmdump/Youtube.

Zlatan Ibrahimović i "Hot ones". Foto: Skärmdump/Youtube.

Zlatan Ibrahimović: "Du dödar mig"

I veckan gästade Ibrahimović serien och lyckades prova alla de starka såserna som programmet hade att bjuda på – men det var inte helt utan kamp.

– Wow, min mage, sa Ibrahimović, strax innan han la sig på studions golv.

MISSA INTE: Zlatans avslöjande om privatlivet med Helena: "För min skull"

Programledaren Sean Evans frågar därpå om Zlatan är ok.

– Jag är ok. Eller nej, jag är inte ok, du dödar mig, svarar fotbollsproffset.

Sedan klipps det i programmet, och i nästa scen sitter Ibrahimović på stolen igen, till synes återhämtad.