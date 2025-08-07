Under denna vecka passar bedragare på att utnyttja det faktum att biljetterna till ett stort musikevenemang sålt slut.

– Man ska definitivt anmäla, säger äger Anna-Karin Kjellgren, bedrägerisektionen vid polisen i Väst, till SVT.

I mars kunde polisen konstatera ett positivt trendbrott när det gäller bedrägerier: brottsvinsterna från dessa hade nämligen, för första gången sedan 2020, minskat.

– Vi ser en glädjande minskning. Vi har under året noterat lägre brottsvinster i de enskilda polisanmälningar vi fått in. En bidragande orsak är det arbete som bedrivs för att göra det svårare för bedragare att genomföra den här typen av brott, sa Viktor Lundberg, operativ koordinator på polisens nationella bedrägericentrum, i ett pressmeddelande då.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Man har alltjämt inte helt och hållet lyckats råda bot på bedrägerierna. Titt som tätt slår företag och myndigheter larm om att bedragare är i farten och inte sällan anpassar bluffmakarna sina tillvägagångssätt till tiden på året, aktuella skeenden eller rådande omständigheter.

Så är till exempel fallet när det gäller bostadsbedrägerier – ett brott vars högsäsong inträffar under sensommaren och som polisen nyligen varnade för.

– Av erfarenhet ser vi att fler bostadsbedrägerier anmäls i samband med att antagningsbeskeden kommer, har Lotta Mauritzson, brottsförebyggare och nationell samordnare på Nationellt bedrägericentrum, sagt i ett pressmeddelande.

Varnar för bedrägerier inför Way Out West 2025

Och det är inte bara inte ont anande studenter som varnas just nu. Polisen lyfter också ett varningens finger till de som går i tankarna att ge sig ut på andrahandsmarknaden för att köpa biljetter till den stundande Way Out West-festivalen i Göteborg.

Flerdagarsbiljetterna till evenemanget, som pågår mellan den 7 och 9 augusti, har nämligen sålt slut – något som bedragarna utnyttjar, enligt polisen.

Foto: Adam Ihse/TT

Redan nu har två fall av bedrägerier, där folk tror sig ha köpt biljetter, anmälts.

– Man har betalat ganska stora mängder pengar, men inte fått några biljetter, säger Anna-Karin Kjellgren vid bedrägerisektionen hos polisen i Väst till SVT.

Polisen: "Man ska definitivt anmäla"

Samtidigt uppger Anna-Karin Kjellgren att majoriteten av dessa bedrägerier uppdagas först när man anländer till festivalen och ska skanna biljetten – som då visar sig vara ogiltig.

– Det är dumt att handla på köp-och-säljsidor, säger hon till SVT och uppmanar samtidigt fler att anmäla biljettbedrägerier: