Postnords förändring i augusti 2025 – det försvinner helt

På grund av minskad efterfrågan väljer Postnord att stryka en tjänst helt redan i augusti. Dessa kunder berörs.

En av post- och pakettjänsterna i Postnords katalog är Expresspaket. Den möjliggör extra snabb frakt, med leverans senast klockan 18 dagen efter inlämning.

"Vi hämtar paketet hos dig, kör ut till mottagarens dörr eller lämnar det på valfritt serviceställe. Mottagaren får en avisering via sms innan paketet levereras till hemmet eller till ett serviceställe", skriver Postnord på sin hemsida om tjänsten, som riktar sig till företag.

Villkoret är att paketet inte får väga mer än 20 kilo och måste skickas inom Sverige.



Postnord tar bort Expresspaket

Men den 29 augusti är det slut med det.

"På grund av minskad efterfrågan och förändringar i vår transportstruktur kommer tjänsten Expresspaket att avvecklas helt den 29 augusti 2025", skriver Postnord.

Första steget i denna förändring skedde redan i april, då flygtransporten mellan Jönköping och Arlanda upphörde.