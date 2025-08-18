Tv-sportprofilen Agne Jälevik död – blev 82 år

Agne Jälevik, känd från bland annat Sportspegeln och Sportnytt på SVT, har avlidit efter en tids sjukdom.

– Han somnade in med de närmaste runt sig. Det var lugnt och fint, säger hans sambo till Sportbladet.

Agne Jälevik gick bort den 15 augusti, skriver Sportbladet.

Agne Jälevik död – blev 82 år

Enligt sambon Ingrid Bramsén led Agne Jälevik av spridd cancer, och för några månader sedan ramlade han och bröt både armen och foten. Sedan dess har han spenderat mycket tid på sjukhus.

Agne Jälevik arbetade på SVT Sport i 38 år, både som reporter, redaktör och programledare för Sportspegeln. År 2007 gick han i pension men arbetade kvar som inhoppande redaktör ända fram till 2011, skriver SVT.

– Jag minns Agne från barndomen som en av de klassiska Sportspegel-profilerna, som kommentator och programledare, säger SVT:s sportchef Max Bursell.