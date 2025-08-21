Tusentals tvingas koka vattnet i Gnesta

Alla som bor i Gnesta tätort måste koka sitt dricksvatten. Totalt berörs knappt 7 000 personer, enligt Södermanlands nyheter.

Kommunen skriver på sin hemsida att allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning måste kokas. Det gäller boende i Gnesta tätort som har kommunalt vatten.

Ett prov visade förhöjda bakteriehalter i samband med en lagning av en vattenläcka. Det rör sig om misstänkta E. coli-bakterier, enligt tidningen.

Kommunen väntar svar på ett vattenprov och planerar inte att ställa ut vattentankar, eftersom vattnet går att använda som vanligt så länge det kokas ordentligt.

Så här använder du vattnet säkert

För att undvika hälsorisker uppmanas invånarna att koka allt vatten som ska användas till dryck, matlagning, tandborstning, is, kaffe, samt sköljning av frukt och grönsaker. Vattnet ska kokas upp så att det bubblar kraftigt för att vara säkert att använda.

Vatten som inte ska förtäras kan användas som vanligt – till exempel för dusch, tvätt, städning, disk i maskin (på hög temperatur) och toalettspolning. För handdisk bör disken lufttorkas.