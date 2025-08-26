Allt om Jonas Abrahamsson: Utbildning, cv, lön & SJ-jobbet

Jonas Abrahamsson tar över som SJ:s vd. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Abrahamsson.

Jonas Abrahamsson ålder – hur gammal är han?

Jonas Abrahamsson föddes i juni 1967, enligt Dagens Industri. Han fyller därmed 59 år under sommaren 2026.

Vad har Jonas Abrahamsson för utbildning?

Enligt branschsajten Järnvägar.nu har Jonas Abrahamsson en examen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Därutöver ska han ha genomgått ledarskapsutbildning vid Massachusetts Institute of Technology såväl som Harvard Business School.

Jonas Abrahamsson cv – har han jobbat på Swedavia?

Jonas Abrahamsson var, under många år, verksam i E.ON-koncernen. Enligt ett pressmeddelande från 2010, då han tillträdde som koncernchef och vd för elbolaget, började han jobba för E.ON redan 1991, efter sina studier.

– Med sin internationella erfarenhet och ledarkompetens, är Jonas helt rätt person att leda vår viktiga verksamhet i Norden. Han har spelat en nyckelroll i utvecklingen av vår framgångsrika internationella energihandel, sa Johannes Teyssen, dåvarande koncernchef, i pressmeddelandet.

Jonas Abrahamsson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sex år senare lämnade Abrahamsson E.ON, för att bli vd på Swedavia.

– Det är ganska emotionellt. Å ena sidan ser jag jättemycket fram emot mitt nya uppdrag på Swedavia. Å andra sidan brinner jag fortfarande för energifrågorna och känner ett visst vemod över att lämna firman och goda kollegor efter 25 år, sa han till Helsingsborgs Dagblad då.

I augusti 2025 stod det klart att Swedavia-toppen skulle ta över som vd för SJ.

När tog Jonas Abrahamsson över som vd för SJ efter Monica Lingegård?

Den 25 augusti 2025 uppgav SJ, via ett pressmeddelande, att Jonas Abrahamsson skulle efterträda Monica Lingegård som vd.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla SJ tillsammans med medarbetare, kunder, ägare och andra samarbetspartners. SJ ska fortsatt vara en konstruktiv och engagerad aktör när det gäller att utveckla det svenska järnvägssystemet, sa Abrahamsson i pressmeddelandet, där han fortsatte vidare:

– Men huvudfokus kommer naturligtvis precis som nu att ligga på att förbättra SJ:s egen leverans – så att vi kan svara upp mot ökad efterfrågan, krav på punktlighet och hög service. Det känns mycket inspirerande att tillsammans med SJ:s medarbetare arbeta för att kunna erbjuda alla resenärer en upplevelse i världsklass.

Vd-skiftet sker den 1 mars 2026.

Monica Lingegård. Foto: Anders Wiklund/TT

Vad hade Jonas Abrahamsson för lön hos Swedavia?