85-årig man död i trafikolycka

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 11:39
Uppdaterad: 26 aug. 2025, kl. 11:40
Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

En man i 85-årsåldern har avlidit efter en olycka mellan en mopedbil och lastbil på riksväg 19 i Tomelilla kommun under tisdagen.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Larmet kom vid 07.45-tiden. Föraren av mopedbilen, en man i 85-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans. 

Polisen har nu bekräftat att mannen avlidit av sina skador. 

