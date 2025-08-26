Larmet kom vid 07.45-tiden. Föraren av mopedbilen, en man i 85-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans.
Polisen har nu bekräftat att mannen avlidit av sina skador.
En man i 85-årsåldern har avlidit efter en olycka mellan en mopedbil och lastbil på riksväg 19 i Tomelilla kommun under tisdagen.
