Norwegian-plan i drama på Arlanda – däck har exploderat

Ett flyg från till Paris har nödlandat på Arlanda efter larm om en däckexplosion, rapporterar TV4 Nyheterna.

Larmet kom vid 10-tiden på onsdagen. Planet, en Boeing 737, var påväg från Arlanda till Paris.

– Det var i samband med start som däcken på planet exploderade, av oklar anledning, säger Marcus Clemert, räddningsledare på Sjö- och flygledningscentralen, JRCC, till TV4 Nyheterna.

LÄS MER: Försvunnen svensk hittad död i Norge

Norwegian-plan i drama på Arlanda – 181 passagerare ombord

Totalt 181 passagerare befinner sig ombord. Planer förbereder sig nu för en så kallad förbiflygning.

Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats.