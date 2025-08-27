Nyheter24
Norwegian-plan i drama på Arlanda – däck har exploderat

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 10:47
Uppdaterad: 27 aug. 2025, kl. 11:03
Bilden är en genrebild. Foto: Ole Berg-Rusten/TT

Ett flyg från till Paris har nödlandat på Arlanda efter larm om en däckexplosion, rapporterar TV4 Nyheterna.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Norwegian, Arlanda

Larmet kom vid 10-tiden på onsdagen. Planet, en Boeing 737, var påväg från Arlanda till Paris.

– Det var i samband med start som däcken på planet exploderade, av oklar anledning, säger Marcus Clemert, räddningsledare på Sjö- och flygledningscentralen, JRCC, till TV4 Nyheterna.

Norwegian-plan i drama på Arlanda – 181 passagerare ombord 

Totalt 181 passagerare befinner sig ombord. Planer förbereder sig nu för en så kallad förbiflygning. 

Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats.

Strax innan 11-tiden bekräftade flygbolaget att nödlandningen gått bra. 

