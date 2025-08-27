Norwegian-plan i drama på Arlanda – däck har exploderat

Larmet kom vid 10-tiden på onsdagen. Planet, en Boeing 737, var påväg från Arlanda till Paris.
– Det var i samband med start som däcken på planet exploderade, av oklar anledning, säger Marcus Clemert, räddningsledare på Sjö- och flygledningscentralen, JRCC, till TV4 Nyheterna.
LÄS MER: Försvunnen svensk hittad död i Norge
Norwegian-plan i drama på Arlanda – 181 passagerare ombord
Totalt 181 passagerare befinner sig ombord. Planer förbereder sig nu för en så kallad förbiflygning.
Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats.
Strax innan 11-tiden bekräftade flygbolaget att nödlandningen gått bra.