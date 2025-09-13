Vackraste namnet är utsett – bara 40 fick det i Sverige 2024

Världens vackraste namn har utsetts i en brittisk studie. Men det är tämligen ovanligt i Sverige, visar statistik från Skatteverket.

När det brittiska företaget "My 1st year" undersökte hur olika namn är uppbyggda tillsammans med Bodo Winter, professor vid University of Birmingham, kunde man utse vilket som är det vackraste.

Studien tittade på språkregler och hur ljud påverkar hur vi uppfattar ord och namn. Resultatet visade att vissa namn helt enkelt låter bättre än andra.



Det är världens vackraste flicknamn

My 1st year undersökte frågan om världens vackraste namn i Storbritannien och i USA – och på flicksidan var svaret detsamma i bägge fallen.

Det vackraste namnet är Sofia, vilket hela 92 000 svenskar också heter. Grattis till er!

Vilket är världens vackraste pojknamn?

På pojksidan skiljer sig förstaplatsen däremot åt.

I Storbritannien kammar Zayn hem förstaplatsen. Namnet har ökat i popularitet tack vare den forne One Direction-medlemmen Zayn Malik, skriver My 1st year.

I USA såg topplistan annorlunda ut, där är det istället Matthew, som betyder "Guds gåva", som toppar listan.

Varken Zayn eller Matthew är särskilt populära namn i Sverige – faktum är att tämligen få nyfödda barn fick något av just de namnen under 2024.

Siffror som Skatteverket som Nyheter24 tagit del av visar att...

Bara 40 nyfödda pojkar fick namnet Zayn i Sverige under 2024.

Bara 7 nyfödda pojkar fick namnet Matthew i Sverige under 2024.

Inga nyfödda flickor fick namnet Zayn eller Matthew i Sverige under 2024.

Foto: Skatteverket