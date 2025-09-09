Nya sjukvårdsministern kollapsade under pressträff

Sveriges nya sjukvårdsminister, Elisabet Lann, kollapsade på pressträffen där hon presenterades och fick ledas ut.

Under en presskonferens där regeringen skulle presentera Sveriges nya sjukvårdsminister, Elisabet Lann (KD), inträffade en dramatisk händelse.

Elisabet Lann föll ihop under livesändning

Sveriges nya sjukvårdsminister, Elisabet Lann från Kristdemokraterna, presenterades vid en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson och andra ministrar.



Under tisdagen vid 16.15 hölls pressträffen för att presentera Sveriges nya sjukvårdsminister.

Presskonferensen började bra, tills att Lann själv ska hålla ett anförande om sitt nya uppdrag. Bara några minuter efter kollapsar hon.

Mitt under sitt tal föll hon plötsligt ihop och blev liggande på marken, till synes medvetslös.

Kameran vände snabbt bort från scenen, och presskonferensen avbröts omedelbart.

Enligt Aftonbladets reporter som var på plats, fördes Elisabet Lann ut från presskonferensen kort efter incidenten.

Foto: Skärmavbild/Regeringens pressträff

Ministerns ord efter att hon höll ihop