Man i 30-årsåldern död – blev skjuten till döds

En man i 30-årsåldern är död efter en skottlossning i stadsdelen Skäggetorp i Linköping.

Texten uppdateras. Nedan följer en tidigare version.

Polisen utreder en misstänkt skottlossning i stadsdelen Skäggetorp i Linköping.

En man har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador, enligt polisen.

— Vi har en pågående insats med flera resurser och har spärrat av ett område kring ett flerbostadshus, säger polisens presstalesperson Mats Pettersson.

Den misstänka skottlossningen inträffade inomhus och polisen genomför nu en teknisk undersökning och håller vittnesförhör.

— De boende i flerbostadshuset är inrymda under tiden vi arbetar på platsen, säger Pettersson.

I nuläget vill polisen inte gå ut med en brottsrubricering. Ingen har gripits i samband med händelsen.