Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Linköping

Man i 30-årsåldern död – blev skjuten till döds

Publicerad: 9 sep. 2025, kl. 17:35
Uppdaterad: 9 sep. 2025, kl. 21:23
Polis på plats efter en skottlossning i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Foto: Andreas Hillergren/TT

En man i 30-årsåldern är död efter en skottlossning i stadsdelen Skäggetorp i Linköping.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Linköping, Polisen

Texten uppdateras. Nedan följer en tidigare version.

Polisen utreder en misstänkt skottlossning i stadsdelen Skäggetorp i Linköping.

En man har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador, enligt polisen.

— Vi har en pågående insats med flera resurser och har spärrat av ett område kring ett flerbostadshus, säger polisens presstalesperson Mats Pettersson.

Den misstänka skottlossningen inträffade inomhus och polisen genomför nu en teknisk undersökning och håller vittnesförhör.

— De boende i flerbostadshuset är inrymda under tiden vi arbetar på platsen, säger Pettersson.

I nuläget vill polisen inte gå ut med en brottsrubricering. Ingen har gripits i samband med händelsen.

Larmet inkom vid 16.40.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:34
Nyheter
/ Inrikes

Två tankbilar har kolliderat – E6 avstängd

Idag
20:27
Nyheter
/ Inrikes

Hyrorna kan höjas flera hundralappar – om du bor här

Idag
19:30
Nyheter
/ Inrikes

Uppgifter: Person skjuten i Göteborg

Idag
19:16
Nyheter
/ Inrikes

Bilälskare varnas för ”monsterregler”

Idag
17:38
Nyheter
/ Inrikes

Kvinna i 95-årsåldern död – misstänkt mord

Idag
17:35
Nyheter
/ Inrikes

Man i 30-årsåldern död – blev skjuten till döds

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons