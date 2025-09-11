Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Linköping

Allvarlig bussolycka på E4 – flera skadade

Publicerad: 11 sep. 2025, kl. 16:04
Uppdaterad: 11 sep. 2025, kl. 17:58
En bussolycka har inträffat på E4. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Flera personer har skadats efter en buss från Linköpings Universitet har vält på E4, utanför Linköping. Tre personer är allvarligt skadade och minst 11 skadade.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Linköping, Polisen

En buss tillhörande Linköpings Universitet som kör studenter mellan Linköping och Norrköping, har vält på E4, rapporterar Aftonbladet.

— Det är flera personer drabbade, vet inte i nuläget hur många, säger polisens presstalesperson Olle Älveroth till TT.

Enligt Räddningstjänsten Östra Götaland var det 50 passagerare ombord på bussen då olyckan inträffade på torsdagseftermiddagen. 

Larmet kom 15.45.

Totalt har nio ambulanser och nio enheter från räddningstjänsten var på plats, enligt SOS Alarm.

Annons

— Av allt att döma en allvarlig olycka, säger Olle Älveroth.

Läget för de som klämdes är okänt. Det är heller inte klart hur olyckan har gått till.

Den södergående trafiken på E4 stängs av medan arbetet pågår.

Minst 11 personer skadade – tre allvarligt 

Minst sex personer har förts till sjukhus med ambulans, enligt SOS Alarm. Men minst 13 personer kommer undersökas på sjukhus, enligt räddningstjänsten. 

Minst 11 personer har blivit skadade, varav tre personer är mycket allvarliga skadade, meddelar polisen.

E4 kommer att hållas avstängd i södergående riktning på grund av olyckan. Som det ser ut nu kommer den att var avstängd till 19:00, enligt Trafikverket.

Texten uppdateras.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:04
Nyheter
/ Inrikes

Allvarlig bussolycka på E4 – flera skadade

Idag
15:57
Sport

Allt om Maja Åskag: Pojkvän, kända släktingen och personbästa

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Svampsjukdom sprids i Europa – ger allvarliga infektioner

Idag
15:16
Nyheter
/ Inrikes

Ingen gripen efter mord i Skurup

Idag
14:33
Nyheter
/ Inrikes

Välkänd klädkedja stänger 50 år gammal butik – redan i år

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Klartecken för nya fängelseplatser

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons