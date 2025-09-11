Flera personer har skadats efter en buss från Linköpings Universitet har vält på E4, utanför Linköping. Tre personer är allvarligt skadade och minst 11 skadade.

En buss tillhörande Linköpings Universitet som kör studenter mellan Linköping och Norrköping, har vält på E4, rapporterar Aftonbladet.

— Det är flera personer drabbade, vet inte i nuläget hur många, säger polisens presstalesperson Olle Älveroth till TT.

Enligt Räddningstjänsten Östra Götaland var det 50 passagerare ombord på bussen då olyckan inträffade på torsdagseftermiddagen.

Larmet kom 15.45.

Totalt har nio ambulanser och nio enheter från räddningstjänsten var på plats, enligt SOS Alarm.

— Av allt att döma en allvarlig olycka, säger Olle Älveroth.

Läget för de som klämdes är okänt. Det är heller inte klart hur olyckan har gått till.

Den södergående trafiken på E4 stängs av medan arbetet pågår.

Minst 11 personer skadade – tre allvarligt

Minst sex personer har förts till sjukhus med ambulans, enligt SOS Alarm. Men minst 13 personer kommer undersökas på sjukhus, enligt räddningstjänsten.

Minst 11 personer har blivit skadade, varav tre personer är mycket allvarliga skadade, meddelar polisen.

E4 kommer att hållas avstängd i södergående riktning på grund av olyckan. Som det ser ut nu kommer den att var avstängd till 19:00, enligt Trafikverket.

