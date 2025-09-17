17-årig flicka knivhuggen – jämnårig flicka häktad

Nu har en jämnårig flicka häktats misstänkt för mordförsök efter knivskärningen i centrala Borås natten till i måndags, rapporterar P4 Sjuhärad.
Enligt lokala medier är den knivhuggna flickans skadetillstånd allvarligt men stabilt.
Den 17-åriga flickan fick knivhugg mot både ryggen och magen och skadades allvarligt.
