17-årig flicka knivhuggen – jämnårig flicka häktad

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 14:40
Uppdaterad: 17 sep. 2025, kl. 15:04
Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

Den 17-åriga flickan fick knivhugg mot både ryggen och magen och skadades allvarligt.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Nu har en jämnårig flicka häktats misstänkt för mordförsök efter knivskärningen i centrala Borås natten till i måndags, rapporterar P4 Sjuhärad.

Enligt lokala medier är den knivhuggna flickans skadetillstånd allvarligt men stabilt.

