Nytorgsmannen vanvårdade ankor – får djurförbud

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 14:32
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 14:55
Den så kallade Nytorgsmannen Fredrik Lundgren har dömts för flera våldtäkter. Foto: Polisen & Johan Nilsson/TT

Serievåldtäktsmannen Nytorgsmannen har fått djurförbud efter att länsstyrelsen i Skåne hittat ihjälsvultna ankor på gården till huset där han bodde, rapporterar Skånska Dagbladet.

Nytorgsmannen

Fredrik Lundgren, även kallad Nytorgsmannen, dömdes i början av september för den senaste i en rad våldtäkter.

Vanvårdade ankor – får djurförbud 

När han greps av polis i november i fjol, misstänkt för våldtäkt mot en 17-årig flicka, var han mitt i utfordringen av flera ankor. När länsstyrelsen några dagar senare anlände till bostaden i Skåne var två av ankorna döda – och de andra saknade mat och vatten.

Enligt en veterinär som undersökte ankorna hade vanvården troligen pågått under lång tid.

– Ankorna var kraftigt avmagrade och smutsiga. Det blir de inte på så kort tid som hade gått efter att han frihetsberövats, säger en handläggare på länsstyrelsens enhet för lantbruksdjur och sällskapsdjur.

Länsstyrelsen har nu gett Fredrik Lundgren djurförbud, vilket gäller samtliga djurslag. Det har överklagats av Lundgren.

