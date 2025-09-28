Elfel kan orsaka bränder och skador. Med fler laddbara produkter gäller det också att tänka till.

Det gäller att vara försiktig med el. Dolda fel kan leda till bränder och faktum är att det varje år sker drygt 700 elrelaterade bostadsbränder i Sverige, enligt Vi i villa. Cecilia Axelsson, som är expert i installationsteknik på Installatörsföretagen, tycker därför att fler bör se till att få bättre koll på elen.

– Den allvarligaste bristen är att husägaren inte vet om sitt ansvar. Du behöver kontrollera och underhålla alla elprodukter, använda dem på rätt sätt och se till att din elanläggning fortsätter vara säker. Anlitar du elektriker är det också du som har ansvar att se till att de har rätt kompetens, säger hon till tidningen.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Se upp för att ladda batterier i hallen

På senare år har det rapporterats en hel del om hur batterier till laddbara produkter fattat eld i bostäder i samband med just laddning.

– Att ladda elcyklar, hoverboards och elsparkcyklar i hallen är det sämsta tänkbara stället, då det oftast är den enda utrymningsvägen, säger Joakim Jonsson, elexpert på Brandskyddsföreningen, till Vi i villa.

Ytterligare en risk som lyfts är att ladda elbilar i ordinarie eluttag. De tål nämligen inte den höga effekten.

Foto: Christine Olsson/TT

Vanligaste elfelet i fasta elinstallationen

Det allra vanligaste elfelet som orsakar bränder, i den fasta elinstallationen, beror på glappkontakter, uppger Joakim Jonsson. Dessa glappkontakter kan leda till både gnistor och värmeutveckling.

– Bor man i ett gammalt hus och är osäker på hur det står till med elen är mitt bästa råd att ta dit en fackman som får besiktiga elanläggningen, rekommenderar experten i en intervju med Vi i villa.

