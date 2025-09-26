Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Regler

Nya regler införs 19 december – kan gälla dig som renoverar

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 15:31
Hus och man som renoverar huset.
Foto: Hasse Holmberg/TT & Janerik Henriksson/TT

Nya regler är på väg att träda i kraft och kan påverka dig som renoverar huset, folk inom bygg- och fastighetsbranschen eller bara den som exponeras för asbest. Har du koll?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Regler, Renovering, Bostad

Att hugga in i ett renoveringsprojekt i ett äldre hus kan kännas spännande, men från och med december 2025 riskerar vissa projekt att stanna av innan de ens har påbörjats.

Nya regler kring asbest ställer högre krav på kunskap, skydd och utbildning – och det påverkar inte bara proffs, utan även privatpersoner.

Så, vad gäller och hur påverkas du?

Nya regler om asbest – gäller december 2025

Från och med 19 december 2025 ska nya regler för asbest införas i Sverige. En av de mest påtagliga ändringarna är att gränsvärdet för tillåten asbestexponering sänks, rapporterar flera myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket

Tidigare kunde vissa arbetstagare undantas från medicinska kontroller om deras exponering var under 50 timmar per år. 

Nu tas det undantaget bort, och fler ska alltså undersökas medicinskt. 

Fler omfattas av utbildningskrav

Tidigare har utbildningskraven främst rört de som arbetar direkt med asbest. 

Men under de nya reglerna inkluderas även yrkesgrupper som kan riskera att exponeras indirekt, till exempel fastighetsskötare, VVS, elektriker och byggarbetare, rapporterar Dekra

Hur påverkas du?

Om man ska renovera i en villa, fritidshus eller lägenhet byggd före 1980 finns risken att konstruktionen innehåller asbest, till exempel i kakelfogar, golvplattor eller isolering. 

Innan man river väggar eller borrar kan det krävas en asbestinventering för att se om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas.

Hur påverkas yrkesroller?

Med de nya reglerna kan det krävas att en yrkesperson, som till exempel en hantverkare, tar en utbildning om asbest och skadliga ämnen. 

Det gäller även om man inte hanterar asbest direkt, men riskerar exponering via damm, något som också kan ge ökad kostnad och planering.

Säkerhetsutrustning, dammsugare med HEPA-filter, skyddskläder, byggplats och noggrann städning kan bli viktigare än någonsin, för att förhindra asbest. 

Även transportering påverkas. Asbestavfallet måste med nya reglerna transporteras direkt till slutlig hanteringsanläggning och följa särskilda säkerhetskrav, enligt Altea.

Så hanterar du nya reglerna

  • Gör en asbestinventering innan du river eller borrar, särskilt i äldre byggnader.
  • Konsultera experter eller certifierade besiktningsföretag som har kunskap om asbest.
  • Planera för skyddsutrustning, stäng av avgränsade rum med byggplats.
  • Kontrollera om utbildningskrav gäller dig eller dina hantverkare, under de nya reglerna kan fler omfattas.
  • Säkerställ korrekt transport och deponering av avfallet.

Kommentarer

