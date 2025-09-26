Svenska turister i båtolycka i Norge

Sex personer har räddats, men den sjunde saknas. En av de räddade personerna har förts till sjukhus i Lofoten, rapporterar NRK. Övriga fem är oskadda.
Den omkomne räddningsarbetaren fördes snabbt till land, men dennes liv gick inte att rädda.
— Detta är en mycket tung dag för räddningstjänsten, säger Hanne H Bragstad, avdelningschef på räddningscentralen Nord-Norge, till NTB.
Enligt Bragstad är det oklart exakt vad som hände.
— Det är något en framtida utredning eventuellt kan förklara.
Larmet om att båten kantrat kom vid 13-tiden fredagen. Både helikopter och båtar med dykare skickades ut i räddningsinsatsen.
Sökandet efter den saknade personen pågår för fullt på fredagskvällen, meddelar räddningstjänsten.