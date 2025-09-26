Nyheter24
Nyheter /Inrikes

Svenska turister i båtolycka i Norge

Publicerad: 26 sep. 2025, kl. 19:26
Uppdaterad: 26 sep. 2025, kl. 19:44

En sjöräddare har omkommit under en räddningsinsats sedan en båt kantrat i Lofoten i Norge. Ombord på båten fanns sju personer, varav sex svenska turister, skriver tidningen VG.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Sex personer har räddats, men den sjunde saknas. En av de räddade personerna har förts till sjukhus i Lofoten, rapporterar NRK. Övriga fem är oskadda.

Den omkomne räddningsarbetaren fördes snabbt till land, men dennes liv gick inte att rädda.

— Detta är en mycket tung dag för räddningstjänsten, säger Hanne H Bragstad, avdelningschef på räddningscentralen Nord-Norge, till NTB.

Enligt Bragstad är det oklart exakt vad som hände.

— Det är något en framtida utredning eventuellt kan förklara.

Larmet om att båten kantrat kom vid 13-tiden fredagen. Både helikopter och båtar med dykare skickades ut i räddningsinsatsen.

Sökandet efter den saknade personen pågår för fullt på fredagskvällen, meddelar räddningstjänsten.

Kommentarer

