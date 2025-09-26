Svenska turister i båtolycka i Norge

En sjöräddare har omkommit under en räddningsinsats sedan en båt kantrat i Lofoten i Norge. Ombord på båten fanns sju personer, varav sex svenska turister, skriver tidningen VG.

Sex personer har räddats, men den sjunde saknas. En av de räddade personerna har förts till sjukhus i Lofoten, rapporterar NRK. Övriga fem är oskadda.

Den omkomne räddningsarbetaren fördes snabbt till land, men dennes liv gick inte att rädda.

— Detta är en mycket tung dag för räddningstjänsten, säger Hanne H Bragstad, avdelningschef på räddningscentralen Nord-Norge, till NTB.

Enligt Bragstad är det oklart exakt vad som hände.

— Det är något en framtida utredning eventuellt kan förklara.

Larmet om att båten kantrat kom vid 13-tiden fredagen. Både helikopter och båtar med dykare skickades ut i räddningsinsatsen.