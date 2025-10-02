Fyra personer har bekräftats ha insjuknat i allvarlig listeria-sepsis efter att ätit på restaurangen Coco & Carmen och cirka 400 personer har kontaktats.

Region Stockholm har identifierat ett ytterligare fall av listeriainfektion kopplat till restaurangen Coco & Carmen på Östermalm.

Totalt har nu fyra personer insjuknat i allvarlig listeria-sepsis efter att ha ätit på restaurangen.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

400 personer kan ha fått i sig listeria

Smittspårningen har utökats betydligt.

Under torsdagen 2 oktober kontaktades omkring 400 personer som besökt restaurangen mellan 23-27 september, då dessa datum tros vara relevanta för det misstänkta utbrottet, rapporterar P4 Stockholm.