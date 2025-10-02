Nyheter24
Restaurang

Fyra bekräftade listeria-fall – 400 personer kan ha smittats

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 17:39
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 17:57
Coco & Carmen.
Foto: Fredrik Sandberg / TT & Tomas Oneborg/SvD/TT

Fyra personer har bekräftats ha insjuknat i allvarlig listeria-sepsis efter att ätit på restaurangen Coco & Carmen och cirka 400 personer har kontaktats.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Restaurang

Region Stockholm har identifierat ett ytterligare fall av listeriainfektion kopplat till restaurangen Coco & Carmen på Östermalm.

Totalt har nu fyra personer insjuknat i allvarlig listeria-sepsis efter att ha ätit på restaurangen.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

400 personer kan ha fått i sig listeria

Smittspårningen har utökats betydligt.

Under torsdagen 2 oktober kontaktades omkring 400 personer som besökt restaurangen mellan 23-27 september, då dessa datum tros vara relevanta för det misstänkta utbrottet, rapporterar P4 Stockholm.

Regionen uppmanar alla som nyligen varit på restaurangen och som har symtom som feber, kräkningar eller diarré att söka akut vård för vidare bedömning. 

Senaste nytt
