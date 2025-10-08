Tre personer får dela på årets Nobelpriset i kemi

— Årets pris handlar om ramverk, säger Olof Ramström, sakkunnig inom Nobelkommittén, vid tillkännagivandet.
Kan fånga upp och separera ämnen
Ramverken består av metalljoner med organiska molekyler, som länkas ihop till ett slags byggställningar – metallorganiska ramverk, eller MOF:ar.
Dessa MOF:ar bildar porösa material som kan fånga upp eller separera olika ämnen och därför har stor potential. De skulle till exempel kunna utvinna vatten ur ökenluft, fånga upp koldioxid i luften eller lagra vätgas.