Tre personer får dela på årets Nobelpriset i kemi

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 11:49
Uppdaterad: 8 okt. 2025, kl. 12:00
Med dagens kemipris är alla de ursprungliga vetenskapspriserna utdelade. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Årets Nobelpris i kemi tilldelas Susumu Kitagawa, Richard Robson och Omar M Yaghi. De tilldelas priset för att ha ”skapat nya rum för kemin”, meddelar Nobelkommittén.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Nobelpriset

— Årets pris handlar om ramverk, säger Olof Ramström, sakkunnig inom Nobelkommittén, vid tillkännagivandet.

Kan fånga upp och separera ämnen

Ramverken består av metalljoner med organiska molekyler, som länkas ihop till ett slags byggställningar – metallorganiska ramverk, eller MOF:ar.

Dessa MOF:ar bildar porösa material som kan fånga upp eller separera olika ämnen och därför har stor potential. De skulle till exempel kunna utvinna vatten ur ökenluft, fånga upp koldioxid i luften eller lagra vätgas.

