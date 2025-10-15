Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Centerpartiet

Anna-Karin Hatt (C) avgår som partiledare efter hat och hot

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 10:02
Uppdaterad: 15 okt. 2025, kl. 10:48
Bilder på avgående Centerledaren Anna-Karin Hatt.
Centerledaren Anna-Karin Hatt avgår som efter hat och hot Foto: Fredrik Sandberg/TT/Caisa Rasmussen/TT

​Centerledaren Anna-Karin Hatt (C) kallade till pressträff klockan 10 på onsdagen och meddelade då att hon avgår som partiledare för Centerpartiet på grund av det hot och hat som hon fått uppleva.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Centerpartiet

Centerledaren Anna-Karin Hatt (C) meddelade inför pressträffen att hon skulle komma med ”viktig information” inför partistämman.

Under pressträffen berättade Hatt att hon inte kommer ställa upp för omval till partiledarposten och avgår som partiledare för Centerpartiet.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Anna-Karin Hatt (C) avgår efter hat och hot

En av anledningarna till detta ska vara det hot och hat som hon fått uppleva sedan hon blev partiledare. Hon berättar att det varit värre än hon kunnat tänka sig och att det ”kryper under skinnet på en”.

— Att hela tiden känna att man behöver se sig om över axeln och inte känna sig helt trygg, inte ens hemmavid, säger hon. 

Under pressträffen berättar Hatt även att hon reflekterat kring samhällsklimatet.

– Jag funderade mycket på tonläget i samhällsdebatten. Det har blivit så mycket råare på de tio år som gått sedan jag blev aktivt. Det är ett klimat jag fått erfara är ännu tuffare. Det hat och de hot som framförs till politiker av olika kulörer och är ett stort hot mot vår demokrati, säger hon.

LÄS MER: Allt om Anna-Karin Hatt: Centerpartiet, vd, familj och lön

Foto: Caisa Rasmussen/TT

Centerledaren kände sig inte trygg längre

Hon berättar även att hon påverkats mer än hon trott av det hårda klimatet och de hot hon fått och känner sig inte längre trygg.

– Jag ska ärligt säga att jag inte på förhand hade kunnat förstå den fulla innebörden i det som skulle riktas mot mig eller hur det skulle påverka mig, säger hon under pressträffen.

Anna-Karin Hatt tillträdde posten som partiledare för Centerpartiet i maj i år och efterträdde då Muharrem Demirok som satt på posten i drygt två år.

LÄS MER: Hatt om SD:s människosyn: Mörk skugga

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:04
Nyheter
/ Inrikes

Expert: Förövarna riktar in sig på kvinnor

Idag
10:23
Nyheter
/ Inrikes

Kristersson om Hatts avgång: Får aldrig tolereras

Idag
10:22
Nyheter
/ Inrikes

Lurades in i tunnel och mördades – tre åtalas

Idag
10:02
Nyheter
/ Inrikes

Anna-Karin Hatt (C) avgår som partiledare efter hat och hot

Idag
09:59
Nyheter
/ Inrikes

Skoltaxi i krock – tre barn inblandade i olyckan

Idag
09:25
Nyheter
/ Inrikes

Svenskans bästa ord ska utses – vad tycker du?

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons