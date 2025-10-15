​Centerledaren Anna-Karin Hatt (C) kallade till pressträff klockan 10 på onsdagen och meddelade då att hon avgår som partiledare för Centerpartiet på grund av det hot och hat som hon fått uppleva.

Centerledaren Anna-Karin Hatt (C) meddelade inför pressträffen att hon skulle komma med ”viktig information” inför partistämman.

Under pressträffen berättade Hatt att hon inte kommer ställa upp för omval till partiledarposten och avgår som partiledare för Centerpartiet.

Anna-Karin Hatt (C) avgår efter hat och hot

En av anledningarna till detta ska vara det hot och hat som hon fått uppleva sedan hon blev partiledare. Hon berättar att det varit värre än hon kunnat tänka sig och att det ”kryper under skinnet på en”.

— Att hela tiden känna att man behöver se sig om över axeln och inte känna sig helt trygg, inte ens hemmavid, säger hon.

Under pressträffen berättar Hatt även att hon reflekterat kring samhällsklimatet.

– Jag funderade mycket på tonläget i samhällsdebatten. Det har blivit så mycket råare på de tio år som gått sedan jag blev aktivt. Det är ett klimat jag fått erfara är ännu tuffare. Det hat och de hot som framförs till politiker av olika kulörer och är ett stort hot mot vår demokrati, säger hon.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

Centerledaren kände sig inte trygg längre

Hon berättar även att hon påverkats mer än hon trott av det hårda klimatet och de hot hon fått och känner sig inte längre trygg.

– Jag ska ärligt säga att jag inte på förhand hade kunnat förstå den fulla innebörden i det som skulle riktas mot mig eller hur det skulle påverka mig, säger hon under pressträffen.

Anna-Karin Hatt tillträdde posten som partiledare för Centerpartiet i maj i år och efterträdde då Muharrem Demirok som satt på posten i drygt två år.