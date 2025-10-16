En person har begärts häktad misstänkt för mordet på Salwan Momika som sköts till döds i januari.

”Vi har en god bild av händelseförloppet och efter omfattande tekniska undersökningar och genomgång av inhämtade övervakningsfilmer har en person begärts häktad i utevaro på sannolika skäl misstänkt för mord”, säger senior åklagare Rasmus Öman som leder förundersökningen i ett pressmeddelande.

”I dagsläget är det okänt var den misstänkte befinner sig”, fortsätter han.

Blev känd för sina koranbränningar

Salwan Momika blev internationellt känd för sina koranbränningar – som väckte ramaskri i stora delar av den muslimska världen – och han hade en mycket stor hotbild mot sig.

Sent på kvällen den 29 januari i år sköts han till döds i en lägenhet i Södertälje. Vid tidpunkten för mordet höll han en livesändning på Tiktok. Han gick ut på balkongen för att röka och då hördes skott, enligt vittnen som följde sändningen.

Fem män greps några timmar efter mordet, men släpptes senare och i mars blev de avförda från utredningen.

Då hålls häktesförhandlingen mot den mordmisstänkte

Polisen har sedan dess inte haft någon misstänkt. I maj sade åklagaren till TT att mordet kunde bli ett kallt fall efter sommaren om inget genombrott gjordes.

På onsdagen rapporterade Expressen att polisen har en identitet på den misstänkte gärningsmannen. Enligt tidningens uppgifter misstänks personen ha flytt till Iran efter dådet och kommer att efterlysas internationellt.

Dagen efter mordet skulle Stockholms tingsrätt ha meddelat dom i ett mål där Momika stod åtalad för hets mot folkgrupp. En man som var med Momika vid koranbränningarna dömdes i februari för samma brott.