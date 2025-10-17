Nu kommer kylan – så blir vädret i helgen

I helgen ser det ut att bli runt noll grader i stora delar av Sverige och i Stockholmsområdet kan det gå från meteorologisk sommar till höst de närmsta dagarna.

Den meteorologiska hösten har redan nått till skånska Hörby men i Stockholm är det fortfarande meteorologisk sommar. Men i helgen kan det bli ändring på det.

Det kommer nämligen bli kallt på flera håll i landet de kommande dagarna. Och för vissa kan det vara dags att redan nu ta fram vinterskorna från källaren och ta in palettbladen för i år.

Meteorologiska hösten kan komma närmsta dagarna

På platser som Öland och Gotland kan den meteorologiska sommaren sträcka sig enda in i november, historiskt sett. Men när det har varit under tio grader fem dygn i rad räknas det inre längre som meteorologisk sommar, utan som höst.

– Det är inte omöjligt att hösten kommer nu de närmsta dagarna, men det kan bli den senaste ankomsten på sju år, säger Klarts meteorolog Lasse Rydqvist till Svenska Dagbladet.

Kan bli minusgrader i södra Sverige

Under fredagen kommer himlen att klarna upp och man kan vänta sig lägre temperaturer och under natten till lördag i stora delar av Sverige.

– Längre inåt landet kryper temperaturen ner lite mer. Det ser ut som att minusgraderna skulle kunna nå ner till Halland, norra Skåne och Kronobergs län, säger han till tidningen,



Att det ser ut att bli bli minusgrader i Halland, norra Skåne och Kronobergs län är kallare temperaturer än normalt vid tidpunkten, menar Rydqvist.

