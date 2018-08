SMHI varnar – nu kommer kraftigt regn och åska

Hösten närmar sig med stormsteg efter vad som blev en rekordsommar minst sagt. Värmeböljan höll sitt grepp om hela landet under flera månaders tid och det blev den varmaste sommaren på flera hundra år.

Men nu drar svalare temperaturer in, och i måndags uppmättes minusgrader på flera av SMHI:s mätstationer i landet, läs mer om det här.

På torsdagsmorgonen utfärdade SMHI flera varningar för ett kraftigt regnområde som nu drar in över landet.

Allra kraftigast kommer regnet bli över delar av Götaland när det passerar under torsdagseftermiddagen och kvällen, men regnområdet kommer att passera genom hela landet. När regnområdet passerar Götaland kan det också föra med sig åska.

I södra Götaland har man utfärdat klass 1-varningar för det kraftiga regnet. Men trots det kommer de norra delarna av Götaland och östra Svealand också att påverkas av busvädret. Kort men kraftigt regn kan förekomma under kvällen och natten.

Under torsdagskvällen drar ett kraftigt regnområde in över landet. Bildkälla: Johan Nilsson / TT

Där varningarna är utfärdade väntas det komma hela 35 till 45 millimeter regn från torsdag eftermiddag till fredag morgon.

Skåne län, Kronobergs län, Kalmar län och Öland är de områden SMHI utfärdat varningen i.

För att SMHI ska utfärda en klass 1-varning ska vädret som väntas innebära vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Det här skriver SMHI:s egen meteorolog Mikaela Dahlström om regnvädret som väntas.

"En front med tillhörande regn har under natten rört sig in västerifrån och passerar över landet under dagen. Ett lågtryck kommer in över södra Östersjön och för med sig regn över stora delar av Götaland och upp över östra Svealand. Under kvällen och natten främst över södra Götaland kan det komma större regnmängder och även någon åskknall".

SMHI:s definition för varning klass 1 stora regnmängder ser ut så här:

Regnmängder på minst 35 mm inom 12 timmar. Risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare. Om prognosen ändras till ett ännu kraftigare regn med 70 mm eller mer inom 24 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.