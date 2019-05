Transportstyrelsen om elsparkcyklar: "Ska inte vara i trafiken"

Under det senaste året, och framför allt de senaste månaderna, har antalet elsparkcyklar bokstavligt talat exploderat i storstäderna. I Malmö finns det ungefär 700 stycken och i Stockholm finns det fler än dubbelt så många – omkring 1 500 elsparkcyklar finns att hyra.

I samband med att fler sparkcyklar finns att hyra ökar även olyckorna. Senast igår, på torsdagskvällen, omkom en 27-årig man i Helsingborg när han färdades på en elsparkcykel. Enligt TT ska mannen ha kommit i hög fart från en backe och krockat med en bil.

Nu menar Transportstyrelsens utredare Hans Cassepierre att elsparkcyklarna inte ska få vara i trafiken något mer.

– Vi har tyvärr bara väntat på att det skulle komma en allvarlig olycka, och så klart är det extra tragiskt att någon omkommer, säger han till TT.

Flera patienter i veckan på sjukhusen

Akutmottagningen i Malmö har uppgett att det varje vecka kommer in patienter som skadat sig i samband med att ha åkt elsparkcykel. Sankt Görans sjukhus i Stockholm får in minst en patient per dag som har skadat sig.

– De har alla möjliga skador. Det jag sett mest är ansiktsskador, tandskador, olika frakturer i armarna och en hel del huvudskador eftersom man sällan bär hjälm, säger Emma Hjelm, sjuksköterska på S:t Görans sjukhus, till Dagens Nyheter.



Ska inte få vara i trafiken

Men vad klassas egentligen elsparkcykeln som? Just den här frågan är ett stort problem. Enligt Transportstyrelsens utredare Hans Cassepierre klassas det varken som en elcykel eller som en moped.

– Vi är av uppfattningen att det (red anm. elsparkcykeln) är ett fordon som inte ska vara i trafiken. Det här är något annat. Om de ska användas måste de uppfylla kraven för eldriven cykel, och om de inte gör det är det ett fordon som inte får användas i trafiken, säger han till TT.

Han menar vidare att det nu är upp till polisen att bestämma om det ska vara fortsatt tillåtet eller inte att köra elsparkcykel.