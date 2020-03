JUST NU: Nationella proven ställs in i samband med coronaviruset Foto: Jessica Gow / TT. Shutterstock (Montage)

Idag meddelar Skolverket att alla nationella prov i grund- och gymnasieskolor ställs in under våren. "Inga fler nationella prov kommer att genomföras under våren 2020", sade Peter Fredriksson, generaldirektör​ på Skolverket.