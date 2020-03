Systembolaget sätter upp ännu en varningsskylt till kunderna

Överallt i landets butiker har hårda åtgärder vidtagits för att minska spridningen av covid-19.

Systembolaget är en av de butiker som valt att göra en rad ändringar i sin försäljning och de anställda tvingas också dagligen att motta frågor som de annars inte är vana vid. En av de vanligaste frågorna handlar just nu huruvida man kan använda vanlig vodka som handsprit.

Förra veckan skrev Nyheter24 om att bolaget just därför tvingats sätta upp skyltar på butikerna med en vädjan till kunderna om att sluta köpa vodka.

Men nu har bolaget valt att placera en helt annan skylt i centrum – denna gång på sin hemsida.

Och skylten har ett väldigt viktigt budskap.

"Tuffare än vanligt"

Ett problem om skolor och förskolor stänger på grund av covid-19 är att en del barn riskerar att bli ännu mer utsatta för till exempelvis våld i hemmet och i nära relationer.

Och det är exakt vad bolagets nya skylt handlar om.

Barndom utan baksmälla hjälper barn som far illa av sina föräldrars drickande. Bildkälla: Geri Olsen/NTB/TT Nyhetsbyrån

Skylten som nu syns på Systembolagets första sidan uppmärksammar "Barndom utan baksmälla" som är ett långsiktigt initiativ som föddes redan 2019 där Systembolaget och IQ tillsammans med ett antal barnrättsorganisationer samverkar för att färre barn far illa av vuxnas drickande.

Där finns konkreta tips och råd för hur man kan agera när man ser barn fara illa på grund av alkohol.





"Vardagen är inte sig lik", lyder en del av texten under skylten. Bildkälla: Systembolaget.se

Och siffrorna är skrämmande.

Mer än 430.000 barn har under sin uppväxt haft minst en förälder med alkoholproblem och 320.000 barn har under sin uppväxt påverkats negativt i någon utsträckning av en förälders alkoholkonsumtion. Detta visar en studie som forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort på uppdrag av Systembolaget.

Studien är den första i sitt slag och visar också att barnen i högre utsträckning riskerar att drabbas av ohälsa, utveckla ett eget missbruk senare i livet och få sämre relationer till föräldrar och vänner, skriver Systembolaget.

Andra öppettider och uppvisning av leg genom fönster – har du hängt med i Systembolagets nya regler? Det kan du läsa mer om här.