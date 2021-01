Nu är det dags att utse "Årets matbluff", en titel som tilldelas en produkt som helt enkelt varit lite väl lurig och vilselett konusmenter.

Priset, eller snarare "antipriset" som konsumentföreningen Äkta vara själva kallar det, engagerar många. I år har nomineringarna haglat in.

– Det är klart fler nomineringar i år. Om det beror på pandemin eller något annat går ju inte att säga, men det kan vara så, säger Björn Bernhardson, verksamhetsledare på Äkta vara, till Nyheter24.

Foto: Äkta vara

Han berättar att ovanligt många av årets nomineringar var olika typer av drycker.



– I år har vi bara en dryck med i finalen, men det var väldigt många drycker som nominerades. Speciellt juicer, där man skyltar med det som är lite dyrare och mer exklusivt på framsidan. Men sedan innehåller juicen väldigt lite av det egentligen.

Vem som helst har kunnat nominera kandidater till den skamfyllda utmärkelsen under året som gått. Sedan har en jury tagit fram fem finalister som allmänheten nu får rösta på.

Samtliga finalister anses vara vilseledande för konsumenten.

– Det är en produkt som lurar konsumenten att tro något som inte stämmer om den. Ofta utnyttjar företagen att stressade kunder inte har tid att granska vad produkten egentligen innehåller. Den behöver dock inte vara vilseledande på ett sätt som är olagligt för att kvala in som en matbluff, säger Bernhardson.



Här är finalisterna

Svensk honungsförädling Blomsterhonung, ekologisk

Äkta varas motivering: Köper du den här flaskan utgår du förmodligen från att honungen är svensk. Den blågula etiketten med texten "Svensk honungsförädling" skapar intrycket av att det handlar om inhemsk vara. Men i själva verket har den producerats i något av lågprisländerna Mexiko, Brasilien, Bulgarien och Kuba. Namnet blomsterhonung är heller inte så märkvärdigt som det låter. Merparten av den honung som produceras i världen kommer från bin som hämtat sin nektar från någon form av blommor.



Foto: Äkta vara

Pop! Bakery Smördeg



Äkta varas motivering: Produkten heter smördeg, men innehåller trots detta inte minsta gnutta smör. Det borde förstås inte vara tillåtet, men enligt ett undantag från EU:s regler som Sverige fått till, är det märkligt nog fullt legalt. Landets konsumenter verkar dock ha en helt annan uppfattning. Det visar 21 nomineringar av just olika varianter av smördeg, som vi fått in till Årets matbluff bara under förra året. Av dessa har vi valt ut denna från Pop! Bakery, som är en av de vanligast förekommande i svenska butiker och där smöret har bytts ut mot solros- och palmolja.

Foto: Äkta vara

Herrljunga cider Anno69 äppelcider, alkoholfri



Äkta varas motivering: Denna dryck utstrålar kvalitet. Den kallas "hantverkscider" och äpplena är dessutom "kallpressade". Flaskan pryds av en gyllene dekor med text som ser ut att vara handskriven, och cidermakaren har till och med skrivit dit sitt namn. Men drycken produceras i ciderjätten Herrljungas fabrik och Johan Branmark är ingen annan än koncernens VD. Innehållet utgörs endast av 25 procent äppeljuice, vilket är ungefär lika lite som i vanlig industricider. Enbart fem procent av juicen är kallpressad. I övrigt består drycken, i likhet med annan ciderläsk, av vatten, socker, äppelsyra, konserveringsmedel och den föga hantverksmässiga ingrediensen äppelarom.

Foto: Äkta vara

Max Sourcream & pepper dressing



Äkta varas motivering: När hamburgerkedjan har börjat sälja sin dressing i vanlig butik behåller man produktnamnet men tar bort den viktigaste ingrediensen. Den här dressingen innehåller ingen som helst sourcream. Faktiskt ingen mejeriprodukt alls, medger tillverkarens kundtjänst. I den version som säljs i Max restauranger ingår däremot filmjölk i receptet. Inte sourcream (gräddfil/crème fraiche) det heller, men i alla fall lite mindre bluffigt.

Foto: Äkta vara



Estrella Nötmix honung & salt

Äkta varas motivering: Socker är fult, honung fint. Därför gör den här tillverkaren sitt bästa för att framställa sin produkt som så honungsrostad som möjligt. Ordet finns på flera ställen på förpackningen, där även en traditionell honungsslev avbildas. Ändå består nötternas söta ytskikt mest av vanligt socker. Av 35 gram sockerarter utgörs bara två ynka gram av honung. Med andra ord är det mer honung på påsen än i den.



Foto: Äkta vara

Här kan du rösta i Årets matbluff. Tävlingen pågår fram till den 18 januari.



Så undviker du att luras

Hur gör man då, om man inte vill gå i matbluffsfällan? Björn Bernhardson har ett tips som faktiskt inte är speciellt krångligt.

– Så fort du funderar på att köpa en sak du inte har provat tidigare: läs baksidan. Ägna en minut åt att kontrollera, det är nästan alltid så att svaret finns på baksidan.

På produktens baksida finns alltid ingredienser och ursprungsland – och en eventuell bluff går att avslöja.

"Vinnaren" av titeln Årets matbluff avslöjas den 20 januari.

