SMHI har under tisdagen utfärdat en klass 1-varning för snöfall i Dalarna, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.



– Upp över norra Norrlands kust och inland väntas det som mest komma ungefär 20-30 centimeter nysnö, säger Max Schildt, meteorolog vid SMHI, till Nyheter24 och fortsätter:

– Men lite längre söderut över Västerbottens län så väntas det kunna komma 5-10 centimeter och lokalt 15 centimeter snö.

Snöovädret blir till regnrusk

Men på onsdagen kan boende i flera av de snödrabbade länen istället vänta sig regnrusk.

– Under kvällen och natten kommer det allteftersom att övergå till regn, så under onsdagen är det i stort sett bara snöfall över Norrbottens län och även delar av Västerbottens län.

SMHI varnar för halt väglag

I samband med att nederbördsområdet drar in över landets norra delar varnar SMHI för besvärligt väglag.

– Det är risk för halka på vägarna, men det gäller framförallt i norra Norrland, säger Shildt och fortsätter:

– Även i Jämtlands län, under övergången från snöfall till regn, kan det komma underkylt regn som ger ishalka på vägarna. Så det är besvärligt väglag att vänta.



Då kommer solen tillbaka

I resten av veckan fortsätter det ostadiga vädret, med några solglimtar här och där och desto soligare blir det till helgen – åtminstone tillfälligt.

– I helgen har vi lite mer sol att vänta i stora delar av landet. Det drar in en högtrycksrygg som ger lite soligare väder, men under söndagen närmar sig ett nytt lågtryck som ger ostadigt väder igen under nästa vecka, förklarar Schildt.