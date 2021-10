Minderårig flicka våldtagen vid idrottsplats

Igår kväll ska en minderårig flicka ha utsatts för en våldtäkt i närheten av en idrottsplats i nordvästra delen av Stockholms län, enligt uppgifter till Aftonbladet.

En jämnårig pojke ska ha hämtats in till förhör.

Per Fahlström, presstalesperson på polisen i Stockholm, vill inte gå in på när uppgifterna kom in till polisen eller när brottet ägde rum.

– Vi vidtar utredningsåtgärder. Utredningen är inne i ett väldigt känsligt läge så jag kan inte kommentera mer om det, säger han till tidningen.