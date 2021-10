Är du van vid att se norrsken? Då bor du förmodligen uppe i norr. Men vid ovanliga tillfällen, som när en magnetisk storm bildas, kan norrsken bli synligt även på andra platser.

Det är just detta vi kan förvänta oss under lördagskvällen. Enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA har ett solutbrott som skedde i torsdags lett till att en kraftig geomagnetisk storm förväntas träffa jorden under helgen.

Enligt myndigheten är stormens styrka en trea på en femgradig skala.

Då bör du hålla utkik efter norrsken

Norrskensentusiasten Calle Bergstrand driver sajten och Facebooksidan ”Norrsken Sverige”. Han berättar för DN att molnet med laddade partiklar enligt satellitdata förväntas anlända under eftermiddagen eller kvällen.

Om prognosen stämmer ska man då kunna se norrsken även i de sydligaste delarna av Sverige.

Bergstrand förklarar att man ska hålla utkik mot horisonten om man bor i söder och vill få syn på norrskenet.

– Det här kommer nog att kunna bryta igenom eventuella ljusföreningar även i till exempel Stockholm. Ta en plats med lite fri sikt mot norr. Håll koll på himlen från solnedgång fram till midnatt, säger han till DN.

Bildkälla: Rune Stoltz Bertinussen/TT.

Risk att prognosen ändras

Det finns dock en risk att prognosen ändras och att stormen uteblir. Det kan också bli så att moln och dimma täcker norrskenet.

Trots denna vetskap är Bergstrand exalterad inför kvällen, skriver DN.