Denna färg gör din bil värdelös – enligt 52% av bilister

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 19:30
En färg utmärker sig i statistiken. Foto: Janerik Henriksson/TT & Rolls-Royce Motor Cars

​En ny undersökning visar att bilens färg kan kosta dig tusentals kronor i förlorat värde. Över hälften av bilköparna vägrar ens att överväga bil i rosa.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Det skriver Kvdbil i ett pressmeddelande.

Rosa – den stora skräckfärgen

Det är Kvdbil som tillsammans med Sifo tagit reda på vilka bilfärger svenskarna absolut inte vill ha. Resultatet är tydligt: 52 procent av de tillfrågade säger blankt nej till rosa bilar. 

Därefter följer lila på 44 procent, orange på 43 procent och gult på 38 procent. Även brunt hamnar i botten med 22 procent som aktivt undviker färgen.

– En bil som sticker ut på fel sätt kan bli en bromskloss vid försäljning, även om priset är rätt, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Neutrala färger räddar värdet

Vill du vara säker på att få tillbaka pengarna när det är dags att sälja är det de diskreta färgerna som gäller. Mörkgrått, ljusgrått, svart och mörkblått är de absolut tryggaste korten.

Endast mellan en och tre procent av köparna har något emot dessa färger. Även silver är relativt säkert med fyra procent.

Undersökningen visar också att män är mer kräsna än kvinnor när det gäller lackens färg.

Trenden gäller inte bara i Sverige. Enligt Jato Dynamics säljs hela 70 procent av alla nya bilar i Europa i grått, vitt eller svart. Tryggt, men kanske lite tråkigt.

