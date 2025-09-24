Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor /Elbil

EU vill ha elbilar för 150 000 kronor

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 19:30
EU vill ha små, billiga elbilar. Foto: Pascal Bastien/AP/TT & Ajit Solanki/AP/TT

​Med inspiration från Japans minimala Kei-bilar vill EU skapa en helt ny bilklass. Målet är ultrasmå, billiga och eldrivna mikrobilar som produceras i Europa och kan kosta så lite som 150 000 kronor.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar Autocar.

Billigare elbilar snabbare än tänkt

Priserna på elbilar har sjunkit de senaste åren men utvecklingen går för långsamt enligt EU. Därför planerar man nu att införa en helt ny kategori av bilar, kallad ”E-cars”.

Bokstäverna står för environmental, economical och European, alltså miljövänliga, billiga och tillverkade inom EU.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har betonat att ”miljoner européer vill köpa billiga europeiska bilar” och att hela produktionen ska ske med europeiska leverantörer för att minska beroendet av Kina.

Japansk modell som förebild

Inspirationen kommer från Japans Kei-bilar, små fordon under 3,4 meter som står för hela 40 procent av bilförsäljningen i landet.

Annons

I Europa har liknande mikrobilar aldrig riktigt slagit igenom, även om modeller som Suzuki Alto och Jimny fått en viss framgång.

Men elbilstrenden och den politiska situationen har skapat ett nytt behov av lokalt producerade småbilar.

Kan bli en ny folkbil

Enligt EU:s plan ska de nya mikrobilarna kunna säljas för runt 100 000 kronor. Som jämförelse kostar Nissans populära el-Kei Sakura i Japan ungefär lika mycket.

Det är ännu oklart vilka europeiska tillverkare som vill hoppa på tåget. Men om satsningen lyckas kan E-cars bli det som gör elbilen tillgänglig för alla, särskilt i Europas tätbefolkade storstäder.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:30
Nyheter
/ Elbil

EU vill ha elbilar för 150 000 kronor

Igår
17:00
Nyheter
/ Biltester

Så bra är nya Xpeng G9 – laddar snabbare än allt annat

Söndag
18:15
Nyheter
/ Elbil

Porsche tänker om – skrotar elbilsplaner för ny lyx-suv

Söndag
15:45
Nyheter
/ Motor

Hyundais drag: Lovar elbil som går 96 mil

Torsdag
11:38
Nyheter
/ Biltester

Så bra är nya Xpeng G6 – känns inte helt färdig

Tisdag
17:00
Nyheter
/ Motor

Danskar varnar: Svenskarna tappar intresset för elbilar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons