EU vill ha elbilar för 150 000 kronor

​Med inspiration från Japans minimala Kei-bilar vill EU skapa en helt ny bilklass. Målet är ultrasmå, billiga och eldrivna mikrobilar som produceras i Europa och kan kosta så lite som 150 000 kronor.

Det rapporterar Autocar.

Billigare elbilar snabbare än tänkt

Priserna på elbilar har sjunkit de senaste åren men utvecklingen går för långsamt enligt EU. Därför planerar man nu att införa en helt ny kategori av bilar, kallad ”E-cars”.

Bokstäverna står för environmental, economical och European, alltså miljövänliga, billiga och tillverkade inom EU.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har betonat att ”miljoner européer vill köpa billiga europeiska bilar” och att hela produktionen ska ske med europeiska leverantörer för att minska beroendet av Kina.

Japansk modell som förebild

Inspirationen kommer från Japans Kei-bilar, små fordon under 3,4 meter som står för hela 40 procent av bilförsäljningen i landet.

I Europa har liknande mikrobilar aldrig riktigt slagit igenom, även om modeller som Suzuki Alto och Jimny fått en viss framgång.

Men elbilstrenden och den politiska situationen har skapat ett nytt behov av lokalt producerade småbilar.

Kan bli en ny folkbil

Enligt EU:s plan ska de nya mikrobilarna kunna säljas för runt 100 000 kronor. Som jämförelse kostar Nissans populära el-Kei Sakura i Japan ungefär lika mycket.