Klimataktivisten Greta Thunberg har inte varit blyg med sina känslor gentemot de sittande politikerna, främst då hon anser att klimatfrågan lyst med sin frånvaro under valrörelsen.

— I rollen som ung känner jag mig ganska övergiven, att det inte är någon som bryr sig om min framtid. Men som väljare, som jag faktiskt är i år, så känner jag mig också ganska dumförklarad, har hon tidigare sagt till TT.

Vilket parti hon valde att ge sin röst till är i nuläget oklart.



— Självklart finns det en del alternativ som är mindre fruktansvärda än vissa andra, sade Thunberg till TT då.

Greta Thunbergs pik om valresultatet: "This is fine"

I en video på Twitter får man en skymt av Greta Thunbergs egen valbevakning, och av hennes utklädnad att döma kan man ana att hon inte är helt nöjd med valresultatet som det ser ut nu.

"Valvakan just nu. This is fine", skriver hon.

Thunbergs utklädnad får man anta är en blinkning till en viral meme, där en hund syns synd sitta i ett rum fullt av eldslågor hållandes en skylt med texten "This is fine".